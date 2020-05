Kluby by měly vyvinout maximální úsilí, aby se vrátily, žádají hlavní sponzoři návrat ligového fotbalu

Hlavní sponzoři a partneři první fotbalové ligy O2 TV a Fortuna vyzvali kluby, aby v úterý na ligovém grémiu schválily dohrání sezony přerušené pandemií koronaviru v kompletním formátu i s nadstavbou. Fortuna nabídla Ligové fotbalové asociaci, která řídí profesionální soutěže, pomoc se zajištěním bezpečnosti. Praha 12:21 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rozumíme tomu, že prodloužení sezony s sebou přináší určité komplikace, které ale mají řešení. Návrat do normálu, i když s kompromisy, je tím nejlepším a jediným, co fotbal sám pro sebe a vlastně i celou společnost může udělat,“ řekl generální ředitel Fortuny David Vaněk | Foto: Michal Šula/Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle O2 TV i Fortuny je v zájmu celé společnosti, aby se sport a fotbal znovu rozběhly. Profesionální soutěže se zastavily před polovinou března. Ligový výbor LFA před pár dny schválil znovuzahájení sezony od 25. května, grémium jednotlivých klubů ale musí v úterý odsouhlasit prodloužení ročníku přes 30. června.

Fortuna očekává, že kluby schválí restart sezony silným mandátem. „Navzdory logickým komplikacím plynoucím ze specifické situace je jasně patrný zájem o dokončení ročníku ze strany většiny klubů, fanoušků, dalších partnerů a v neposlední řadě i samotných hráčů,“ uvedla v prohlášení sázková kancelář, jejíž název nese první i druhá liga.

„Rozumíme tomu, že prodloužení sezony s sebou přináší určité komplikace, které ale mají řešení. Návrat do normálu, i když s kompromisy, je tím nejlepším a jediným, co fotbal sám pro sebe a vlastně i celou společnost může udělat. Spoléhat na to, že koronavirus najednou zmizí, nejde. Fotbal se musí připravit a přizpůsobit tak jako všechna dalších odvětví naší ekonomiky,“ řekl generální ředitel Fortuny David Vaněk.

Podobně se vyjádřila i O2 TV jako hlavní vysílatel první ligy. „O2 TV by ocenila, aby zástupci profesionálních klubů na ligovém grémiu využili všechny možnosti k dosažení společné dohody, jež umožní dohrát ligu dle pravidel, která byla stanovena na samotném začátku soutěže,“ uvedla televize v tiskové zprávě.

„Všechny kluby by měly vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se fotbal vrátil na ligové trávníky. Především s ohledem na fanoušky, kteří si zaslouží poznat ligového mistra, postupující do evropských pohárů a užít si v této složité době alespoň trochu radosti,“ podotkl výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

Pomoc Fortuny

Fortuna lize nabídla finanční pomoc při restartu soutěže. „Zajištění bezpečnosti v návaznosti na vládní nařízení a doporučení odborníků je základním úkolem pro všechny dotčené. V kontextu toho jsme již vstoupili do jednání s LFA a nabídli participaci a pomoc se zajištěním potřebných zdrojů,“ uvedl Vaněk. „Finanční spoluúčast na testování hráčů je určitě možností, kterou dáváme na stůl,“ doplnil pro ČTK mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Společnost O2 se zase podílí na zajištění úterního grémia. Zástupcům všech 36 klubů první a druhé ligy umožnila, aby se mohli sejít na jednom místě v prostorách haly O2 universum, které splňují přísné hygienické normy i nařízení státních orgánů.

Ligu po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu a baráž o nejvyšší soutěž.