Zápas Příbrami s Opavou naznačil, jak se bude v lize hrát o udržení. Bez dohledu videorozhodčího

Fotbalovou ligu čeká dost možná nejnapínavější závěr v její historii. Vždyť po aktuálním sedmadvacátém kole ještě nebude zdaleka jasné, které týmy si zahrají v nadstavbové části skupinu o titul, a které budou bojovat po třicátém kole o záchranu. Už teď je ale zřejmé, že všechny celky nemají v soupeření stejné podmínky a nejbolestnější to může být pro kluby, které se snaží v nejvyšší domácí soutěži udržet. Příbram 22:23 7. dubna 2019

Takových zápasů, jaký byl ten poslední mezi Příbramí a Opavou, je v nejvyšší soutěži spousta. Jsou to duely, po kterých mohou trenéři i fanoušci spekulovat, jak by skončily… kdyby nebyl špatně odmávaný ofsajd, kdyby nebyla chybně nařízená penalta, kdyby hráč dostal za tvrdý zákrok červenou kartu.

Sporných a důležitých situací je totiž v každém kole dost a zdaleka ne všechny jsou stejně a správně vyhodnocovány. A asi ani nemohou být. Protože některé hlídá videorozhodčí. A některé pouze lidské oko rozhodčích na hřišti.

„Bohužel se rozhodli tak, jak se rozhodli. S tím my nic nenaděláme, ale je to škoda. Stejně jako se hraje o hodně nahoře tabulky, tak se hraje i dole… řadě věcem by se předešlo a bylo by to spravedlivé,“ řekl Radiožurnálu Ivan Kopecký, kouč Opavy.

Kluby v Česku si před časem odsouhlasily, že projekt naostro spustí, i když nebude video na každém stadionu v každém kole. V aktuální sezóně to zpravidla vychází jenom na tři zápasy víkendu. Jenže to ještě neznamená, že se tehdejší rozhodnutí Ligové fotbalové asociace každému zamlouvá.

„Za mě by to buď mělo být na všech stadionech, anebo na žádném. Nějaký zápas tak je regulérnější a nějaký méně. Nejmenuji žádný tým, nikoho. Celkově by to ale pro prospěch soutěže mělo být na každém stadionu, anebo na žádném,“ myslí si trenér dalšího celku, který bojuje o záchranu, kouč Příbrami Roman Nádvorník.

Zatímco předním celkům Slavie, Sparty i Plzně hlídá video zápasy pravidelně, dalším jen občas a některým jenom vzácně, až ve chvíli, kdy hrají s těmi nejlepšími, takže třeba jen tři duely za sezónu. Souvisí to s atraktivitou klubů pro televizi, která práva na ligu vlastní. Tak to bylo doteď a tak to bude podle všeho i v premiérové nadstavbové části po třicátém kole.

Baráž bude bez videa také

„Už dnes víme, že o zápasy skupiny o záchranu mezi televizními vysílateli není velký zájem a je tedy pravděpodobné, že budou snímány jen na omezený počet kamer. Bohužel VAR v tuto chvíli nestačí a pro nás je to při nasazení videorozhodčího velká překážka,“ potvrzuje Štěpán Hanuš z Ligové fotbalové asociace.

Není tedy moc pravděpodobné, že by si televize vybírala zápasy ze skupiny o záchranu namísto těch o titul nebo evropské soutěže. A pokud jde o baráž mezi týmy první a druhé ligy, tam nebude video asistovat rozhodčím vůbec.

„…a to z jednoduchého důvodu. Protože druholigové stadiony nejsou v tuto chvíli prozkoušené a v online režimu na těchto stadionech není možné video použít,“ přiznává mluvčí Ligové fotbalové asociace, která vnímá to, že současná situace není ideální.

K co nejrychlejšímu napravení podmínek vyzval před časem i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, ale zatím není jasné, za jak dlouho se podaří prostředí narovnat.

„Daří se nám zkvalitňovat technické zázemí, ve spolupráci s FAČR zaškolujeme rozhodčí a postupnými kroky bychom se i v příští sezoně chtěli dostat na větší počet utkání pod dohledem videorozhodčího,“ tlumočil Štěpán Hanuš plány Ligové fotbalové asociace.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 7. 4. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 27 22 2 3 69:20 68 2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61 3. Sparta 26 15 5 6 45:23 50 4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45 5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42 6. Ml. Boleslav 27 10 8 9 46:40 38 7. Olomouc 27 11 4 12 33:39 37 8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36 9. Zlín 26 11 3 12 31:33 36 10. Teplice 27 10 5 12 31:38 35 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians 1905 27 6 9 12 25:35 27 15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20 16. Dukla Praha 27 5 4 18 22:54 19