Musíme udělat opatření, VAR nefunguje, říká šéf komise rozhodčích Příhoda po kritice videorozhodčího

Na videorozhodčího se v posledních týdnech v české lize opakovaně snáší kritika. Naposledy po sobotním šlágru 15. kola mezi Plzní a Spartou, kdy nebyl vyloučen domácí útočník Tomáš Chorý, který udeřil hlavou sparťanského stopera Asgera Sörensena.

Bývalý sudí Příhoda šéfuje komisi rok a půl. „Musíme rozlišit dvě věci. Rozhodčí na hřišti, tam posun je. Vzali jsme spoustu mladých kluků. Tohle kolo řídilo šest sudích, kteří před rokem a půl ještě vůbec nepískali ligu. Druhá věc je VAR, který nám nefunguje, není tam pojistka. Musíme udělat opatření,“ řekl Příhoda.

Koordinátorem VAR je nyní Michal Beneš. Někdejší rozhodčí ale není členem Příhodovy komise. „Videorozhodčí nasazujeme a trestáme my, jejich školení jde ale za Michalem Benešem. Ani v hodnocení konkrétních situací se někdy s garantem VAR neshodneme,“ uvedl Příhoda.

VAR si chce vzít pod sebe. „V létě jsem poslal člověka do Madridu, kde se musí proškolit, dělá se to jednou ročně. On je schopný převzít VAR v Česku od pana Beneše. Musíme se na tom domluvit s FAČR (Fotbalovou asociací) a LFA (Ligovou fotbalovou asociací),“ konstatoval Příhoda.

Jedním z témat TIKI-TAKA budou i rozhodčí. Velké poděkování pro @prihoda_radek, že dorazil a vyjádřil se k aktuální situaci: „Nejsme spokojení s Varem, chceme si ho vzít pod sebe. Pokud se nám to nepodaří, tak ať přijde někdo jiný.“Celý díl si dejte dnes od 20:00 na @O2TVSportCZ pic.twitter.com/C6cYKEFXO8 — David Solnař (@david_soln) November 7, 2022

Navzdory kritice nehodlá nic vzdát. „Věděl jsem, že je to těžká mise. Přišli jsme o 30 rozhodčích, z nějakých důvodů - policie, etická komise... Jdeme do toho, nebojíme se toho,“ uvedl Příhoda.