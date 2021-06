Neskáčeme z toho do nebes, říká Čelůstka po zlepšení proti Albánii. Šilhavý ocenil Masopusta

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hodnocení zápasu s Albánií v podání Ondřeje Čelůstky

„Udělal jsem si radost, po trošku delší době jsem dal gól, navíc tady doma na Spartě. O to víc to těší, asi se mi tady hraje dobře,“ říká s úsměvem Čelůstka, který minulý pátek kvůli problémům s achillovkou nedohrál utkání v Itálii, na generálku na Euro už se ale stihl dát dohromady. V zápase s Albánií si v 89. minutě naskočil na přímý kop Jakuba Peška a hlavou vstřelil svůj třetí gól v reprezentačním dresu.

Zatímco v Boloni s parťákem Jakubem Brabcem kupili na stoperu chybu za chybou, proti Albánii vedle Tomáše Kalase fungoval střed obrany spolehlivě. „Myslím, že to bylo dobré. Vyhověli jsme si a mluvili jsme na sebe, teď je třeba na to navázat a pokračovat,“ říká Čelůstka.

Jeho slova potvrzuje i Jaroslav Šilhavý. „Stojím si za tím, že odehráli skvělý zápas. Hráli jsme nahoře vysoký presink, o to to měli naši stopeři horší. Hráli totiž jeden na jednoho, takže nemohli udělat ani chybičku,“ hodnotil trenér české reprezentace.

Zkušenému stoperovi může výkon s Albánií hodně pomoct, na jaře se v dresu Sparty totiž spíše trápil a řada fanoušků na sociálních sítích jeho nominaci na Euro nechápala. „Je to pro nás psychická vzpruha. Na ten výkon budeme chtít navázat hned v zápase proti Skotsku a ukázat se v co nejlepším světle. Neskáčeme z toho do nebes, ale určitě chceme na tomto výkonu stavět,“ ujišťuje obránce národního týmu Ondřej Čelůstka.

Úvodní zápas na mistrovství Evropy čeká české fotbalisty v pondělí v Glasgow proti domácímu Skotsku.

Sestava na Euro

Povedený zápas odehrál také záložník Lukáš Masopust, který vstřelil v 68. minutě vítězný gól a navrch přidal asistenci u první branky Patrika Schicka. „Takhle bychom si představovali výkon křídelníka, který se zapojoval dopředu. Nejen že vytvářel šance a přihrávky, ale také dal gól, který byl hodně důležitý. Je to pro nás dobré zjištění,“ řekl Šilhavý.

Gól a asistence



— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 8, 2021

Nechtěl prozradit, zda už je rozhodnutý o základní sestavě pro úvodní duel Eura. „Teď je to hodně čerstvé. Něco jsme zkoušeli v Itálii, něco tady. Srovnává se už deficit u jednotlivých hráčů, co se týká dovolených, nástupu na soustředění. Dnes nám to výkon hráčů potvrdil,“ řekl.

„Přiznám se, že sestava dnes trochu doznala posun k rozhodnutí o finální sestavě. Ale ještě máme pět tréninků, může se stát cokoliv. Nikdo to nemá stoprocentně jisté, abychom jim to mohli říct dnes. Máme tu 26 hráčů a všichni pracují dobře v tréninku. Uvidíme i podle zdravotního stavu. Pak se rozhodneme,“ dodal Šilhavý.