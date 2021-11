Čeští fotbalisté bez Šilhavého chtějí proti exotickému Kuvajtu využít slabší obrany soupeře

Vzájemné utkání na světovém šampionátu v roce 1982 nakonec skončilo remízou 1:1, gól vstřelil z penalty Antonín Panenka. O 13 let později pak samostatná česká reprezentace v přípravném zápase v Kuvajtu 2:1 zvítězila. Zatímco v předchozích případech trenéři sháněli informace o exotickém soupeři těžko, dnes mají soupeře zmapovaného do detailu.

„Jsou to hráči, kteří jsou technicky velmi dobře vyspělí. Směrem do ofenzivy, což je asi jejich silnější stránka, jsou velice šikovní, s dobrým zakončením, dokážou si poradit i na malém prostoru a v obtížných situacích. Jejich defenziva se nám trochu zdála jako jejich slabší stránka, takže doufáme, že je donutíme k tomu, aby bránili, dokážeme toho využít a vstřelíme nějaké branky,“ říká asistent trenéra Jiří Chytrý.

Ten dnes národní tým povede místo Jaroslava Šilhavého, který se nakazil koronavirem. Podle záložníka Michala Sadílka absence hlavního kouče přípravu mužstva nijak neovlivnila.

„Trenér Chytrý s ním je v úzkém kontaktu, telefonují si po každém tréninku a před každou poradou. My na tréninku pracujeme, jako kdyby tady trenér Šilhavý byl. Bylo by sice lepší, kdyby tu celý realizační tým byl kompletní, ale taková je dnešní doba. My to bereme, jakoby tu trenér byl s námi “přiznává záložník národního týmu Michal Sadílek.

Čtvrteční přípravný zápas českých fotbalistů proti Kuvajtu začne v Olomouci v 18:30. Radiožurnál Sport ho celý odvysílá v přímém přenosu, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.