Česká jednadvacítka zlomila litevský odpor po změně stran. Lvíčata si výhrou 3:0 zajistila baráž o Euro

Česká fotbalová reprezentaci do 21 let v posledním utkání ve skupině kvalifikace o mistrovství Evropy 2025 na Slovensku porazila poslední Litvu 3:0 a zajistila si postup do baráže. Skóre zápasu v Hradci Králové otevřel v 53. minutě sparťan Kryštof Daněk, krátce nato zvýšil slávista Matěj Jurásek. Výhru zpečetil nejlepší střelec týmu a kapitán Václav Sejk. Hradec Králové 20:29 15. října 2024

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka museli zvítězit, remíza by jim k posunu před Wales na druhé místo tabulky nestačila. První místo ve skupině a přímý postup na turnaj si v předstihu zajistili Dánové.

Na ME přímo postupují vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do play off, v němž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast jistou.

Domácí mohutně podporovaní vyprodanou Malšovickou arénou si vytvořili velkou územní převahu, celý první poločas však soupeřovu branku dobývali marně. Litevci brzy naznačili, že brejky mají nebezpečné, Kaušinis prudkou střelou trefil boční síť.

Další šance už měl český tým. Sejk sice vyskočil nejvýše, hlavou však nezamířil přesně. Chaloupkovu ránu vyrazil Kiriejevas pouze před sebe, jenže nikdo z Čechů nedokázal míč dorazit. Daněk pak připravil slibnou pozici Sejkovi, který pálil jen do brankáře.

Všech pět předchozích vzájemných zápasů „Lvíčata“ vyhrála, teď potřebovala zdolat Litevce aspoň o gól. Pět minut po přestávce si však do té doby největší šanci vytvořili hosté a po ráně Remeikise předvedl brankář Horníček klíčový zákrok. Češi pak rozhodli hned dvojitým úderem. Po Sejkově centru otevřel Daněk hlavou skóre. O tři minuty později Daněk vysunul Juráska, který se uvolnil a zakončil přesně k tyči.

Výhru pojistil ještě Sejk. Jeho první trefa neplatila kvůli ofsajdu, pak ale využil přihrávku od Harušťáka a střelou po zemi uzavřel skóre.

Baráž se losuje ve čtvrtek, hrát se bude 11. a 19. listopadu.

Utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2025 fotbalistů do 21 let v Hradci Králové: Česko - Litva 3:0 (0:0) Branky: 53. Daněk, 56. Jurásek, 72. Sejk. Rozhodčí: Cann - Portelli, Ciantar (všichni Malta). ŽK: Daněk - Burdzilauskas, Burba, N. Stankevičius. Diváci: 8915. Sestavy: Česko: Horníček - Hadaš, Prebsl, Chaloupek, Harušťák - Daněk, Vydra (81. Icha), Šín (67. Langhamer) - Karabec (67. Vecheta), Jurásek (81. Juliš) - Sejk (86. Látal). Trenér: Suchopárek. Litva: Kiriejevas - Burdzilauskas (77. Slendzoka), N. Stankevičius, Rutkovskis, Jurjonas - Remeikis, Kaušinis (59. Bagužas), K. Žebrauskas - Burba (88. Šetkus), Jansonas (77. Buzas), Steponavičius (77. Dovydaitis). Trenér: Ražanauskas.