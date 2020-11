Náš způsob hry je založený na týmovém výkonu, říká trenér Šilhavý. Hráči chválí výbornou partu

Trenér Jaroslav Šilhavý splnil během dvou let u fotbalové reprezentace další cíl. Nejprve zachránil skupinu B v minulém ročníku Ligy národů. Pak dovedl národní tým na mistrovství Evropy. Po středeční výhře nad Slovenskem může také slavit postup do elitní skupiny A Ligy národů, kde jsou nejlepší týmy Evropy. Praha 11:01 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Čeští fotbalisté zakončili kalendářní rok úspěšně - porazili Izrael i Slovensko a v Lize národů postoupili do elitní skupiny A.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý na postup do elitní skupiny Ligy národů

„Abysme se nenechali zmást, že někam patříme a že to všechno stačí. Když nebudeme v top formě, tak to pro nás bude hodně složité. Náš způsob hry je založený na týmovém výkonu a pracovitosti a to prověří velké týmy,“ varuje reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

České fotbalisty čekají v nadcházejících letech převážně jen zápasy s nejlepšími týmy Evropy. V Lize národů si totiž zajistili postup do elitní skupiny A. Příští rok je navíc čeká také přeložené mistrovství Evropy.

„Nemůžeme si myslet, že budeme konkurovat týmům jako je Španělsko a Francie. Můžeme se ale od nich učit a posouvat se dopředu,“ dodal Šilhavý.

První místo ve skupině Ligy národů může českým fotbalistům také pomoct k účasti na mistrovství světa.

Skvělá parta, shodují se

Baráž o šampionát v Kataru za dva roky si totiž zahrají také dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nevybojují v kvalifikaci.

„Tady je taková parta, že přijmou každého, jako kdyby tu byl celou dobu. Věřím, že každý sraz je vidět, že jsou spolu kluci více a více sehraní a výkony jsou lepší.“

Pochvaluje si reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek, který se konfrontace s nejlepšími týmy Evropy nebojí. Stejně jako brankář národního týmu Tomáš Koubek.

„Jsem rád, jakým směrem se vydáváme a jakou aktivitu máme v zápasech a jak se prezentujeme. Věřím, že až nastoupíme s těžkými soupeři, tak bude znát, že si víc dovolíme a myslím, že kvalitu na to máme a můžeme koukat vysoko,“ myslí si Koubek.

Rok 2020 zakončili čeští fotbalisté v Lize národů výhrami nad Izraelem a Slovenskem a také postupem do elitní skupiny A.

Na začátku prosince ale ještě budou sledovat los kvalifikace mistrovsví světa. Příští rok je pak čekají boje o šampionát v Kataru a také přeložené mistrovství Evropy.