Uzdravený Schick je v nominaci fotbalistů na baráž o mistrovství světa. Nováčky jsou Krejčí mladší a Lingr

V nominaci české fotbalové reprezentace na semifinále play off o mistrovství světa proti Švédsku a případné finále nechybí klíčový útočník Patrik Schick, který je po zranění. Trenér Jaroslav Šilhavý povolal i dva nováčky, slávistu Ondřeje Lingra a sparťana Ladislava Krejčího mladšího. Výběr má zatím 21 jmen, kouč ještě nejpozději do pondělního srazu v Praze doplní minimálně dva hráče. Praha 11:20 15. 3. 2022

Český tým nastoupí v semifinále play off 24. března ve Švédsku. Vítěz se ve finále o pět dní později utká o účast na šampionátu s Polskem, které ze semifinále prošlo bez boje poté, co bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko. Play off se tentokrát hraje jen na jeden zápas.

Šilhavý měl při nominaci velké problémy se skládáním týmu, neboť mu ze zdravotních důvodů vypadla řada hráčů. Chybět bude kompletní obranná čtyřka z loňského mistrovství Evropy Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas i Jan Bořil.

Mimo hru jsou i Matěj Vydra, Lukáš Provod, Ondřej Kúdela, Filip Novák či Petr Ševčík. V nominaci zatím figuruje jen pět obránců, jednoho ještě Šilhavý dodatečně povolá.

Schick věří v návrat

Schick nehraje od 18. února, Šilhavý ale věří, že v tomto týdnu za Leverkusen nastoupí a následně ho bude mít k dispozici na reprezentaci.

„Jsme s ním v komunikaci. Poslední zprávy jsou takové, že vyšetření ukázalo, že by to mělo být dobré. Už trénuje, připojuje se k mužstvu. Ve čtvrtek hrají pohár a v neděli ligu. Věří tomu, že nastoupí do některého zápasu, ne-li do obou. Podle toho se ukáže, jestli bude k dispozici, nebo nebude,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

V nominaci české reprezentace pro barážová utkání se mimo jiné objevují dva nováčci



Nechybí ani Patrik Schick pic.twitter.com/ocX6eZqRQo — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 15, 2022

Nováčci z pražských S

Poprvé se do nominace reprezentačního „áčka“ dostali třiadvacetiletý ofenzivní univerzál Lingr a rok mladší Krejčí. Zatím jen jeden start má jablonecký zadák Jaroslav Zelený.

„Lingr a Krejčí dlouhodobě vykazují dobrou výkonnosti. Byli oporami jednadvacítky, kde patřili k nejlepším hráčům, tahounům a lídrům týmu. Dokazují to i ve svých mateřských klubech. Proto i z hlediska absencí jsme se je rozhodli nominovat,“ uvedl Šilhavý.

V nominaci je i útočník Jan Kuchta, který působí v Lokomotivu Moskva. I když kvůli invazi na Ukrajinu platí zákazu letů z Ruska do zemí Evropské unie, na sraz by se měl dostat.

„Lze ho sem dopravit, měl by přicestovat s dvěma přestupy přes Bělehrad a Vídeň,“ uvedl manažer reprezentace Libor Sionko.

Šilhavého svěřenci si účast v play off zajistili díky vítězství ve skupině Ligy národů. Česká reprezentace se v samostatné historii představila na mistrovství světa jen jednou, a to v roce 2006. Současný trenér Jaroslav Šilhavý tehdy dělal asistenta.