Chceme si napravit reputaci, říká Šilhavý před generálkou na Euro. Do brány postaví Vaclíka

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý plánuje v úterní generálce před mistrovstvím Evropy proti Albánii udělat čtyři změny v základní sestavě oproti prohře 0:4 v pátečním utkání v Itálii. Do branky tentokrát nasadí Tomáše Vaclíka. Kouč věří, že jeho svěřenci si napraví reputaci a v posledním přípravném zápase před šampionátem předvedou mnohem lepší výkon než v pátek. Praha 19:36 7. června 2021

„Když to tak počítám a nestane se nic během dnešního tréninku, tak by od začátku zápasu měly být čtyři změny. Potom v průběhu se může vystřídat až šest hráčů. Takže předpokládám, že bychom využili všechna střídání, abychom hráče viděli,“ řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Proti Itálii chytal Jiří Pavlenka, v úterý mezi tyčemi nastoupí Vaclík. Šilhavý zatím není definitivně rozhodnutý, kdo bude na Euru gólmanskou jedničkou. „Na to si budete muset počkat až do zápasu se Skotskem. Teprve uvidíme, jak to na Skoty uděláme,“ řekl Šilhavý s odkazem na úvodní utkání jeho týmu na Euru příští pondělí.

S hráči si nepovedené utkání proti Itálii v rámci kempu, z něhož se mužstvo vrátilo v neděli, důkladně rozebrali. „Kdyby se ten zápas mohl vymazat a znovu absolvovat, byl bych nejraději. Nicméně nám to taky něco naznačilo a řeklo. Na Italech bylo vidět, jak jsou vyladěni. Týden nebo 10 dní trénovali spolu, už hráli předtím zápas. Byli lépe připraveni než my,“ uvedl Šilhavý.

„U nás to měl každý hráč různé, česká liga byla až do soboty, takže to bylo hodně specifické. Ale na to se nechci vymlouvat. Věřím, že kluci hodnocení pochopili a facka nám pomůže do dalších bojů,“ doplnil Šilhavý.

Připustil, že s ohledem na Euro bylo dilema, koho v Itálii postavit. „Je to složité v tom kontextu, že jsme hráli nejprve s Itálií a poté máme Albánii. Řešili jsme, koho nasadit proti Itálii, protože je to silný soupeř a nechtěli jsme úplně experimentovat, úplně to otevřít. Už je to ale za námi. Možná bychom to udělali jinak, je to poučení do dalšího období,“ podotkl Šilhavý.

S Albánií očekává od týmu úplně jiný výkon. „Chtěli bychom si napravit reputaci. Nechtěl bych ale zlehčovat soupeře. V jejich řadách jsou skvělí hráči, kteří hrají italskou ligu, v Německu, Švýcarsku. Mužstvo je trochu podobné rozestavením Skotsku,“ poznamenal Šilhavý.

„Ale my určitě chceme předvést mnohem lepší výkon a výsledek. Chceme zlepšit vysoký presink, z kterého jsme byli nebezpeční i v zápasech proti Belgii, Anglii. To se nám s Itálií moc nedařilo, málo jsme běhali. Věřím, že tohle vše už teď bude mnohem lepší,“ dodal kouč.