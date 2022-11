Elitní skupina Ligy národů je úspěch, statistika ale hovoří neúprosně, říká reprezentační trenér Šilhavý

Byl to pro české fotbalisty výsledkově nejhorší rok v samostatné historii. Z deseti utkání vyhrál národní tým jen dvě. I proto Češi sestoupili z elitní skupiny Ligy národů, a hlavně nezvládli baráž o mistrovství světa v Kataru. O svých dojmech a pocitech z nezdaru i nadcházející kvalifikace na Euro se reprezentanti podělili pro Radiožurnál Sport. Praha 11:12 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Sadílek a Bernardo Silva v zápase Ligy národů | Zdroj: Reuters

Nejdůležitější utkání v roce 2022 bylo pro české fotbalisty hned to první ve Švédsku. Barážová prohra 0:1 po prodloužení totiž rozhodla o tom, že národní tým počtvrté v řadě nepostoupil na mistrovství světa.

„Musíme to skousnout, ale je to samozřejmě těžký moment. Pro mě osobně je to velká rána, mistrovství světa je pro každého sen a cíl. Převládají u mě hlavně negativní emoce,“ smutnil v březnu reprezentační záložník Antonín Barák.

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý nakonec i přes nezdar v boji o světový šampionát dostal novou smlouvu. A úvodní dva zápasy v elitní skupině Ligy národů českým fotbalistům vyšly.

Prvotní euforii ale o pár dní později vystřídaly prohry 0:2 v Portugalsku a Španělsku. V září pak čeští fotbalisté podlehli 0:4 Portugalsku a následně prohráli 1:2 ve Švýcarsku. Po jedné sezoně v elitní skupině tak v Lize národů sestoupili.

„Věděli jsme, že Liga Národů bude extrémně náročná, protože to všechno jsou světoznámé týmy. V některých zápasy jsme obstáli, v některých ne,“ tvrdí reprezentační křídelník Václav Černý

Špatné výsledky

„Jenom to, že jsme se do té společnosti dostali, je velký úspěch. Soupeři byli samozřejmě těžcí. Ta statistika je neúprosná, možná trochu zkresluje, co se hodnocení týče,“ dodává trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

A mluví jasně – v roce 2022 čeští fotbalisté vyhráli z deseti zápasů jen dva, v dalších dvou uhráli alespoň remízu.

„Co se výher a proher týče, tak to vůbec nebylo dobré. Měli jsme nějaké cíle a ty jsme nesplnili. Ale co se týče hry a výkonu, tak si myslím, že jako tým máme určitě velký potenciál a do kvalifikace půjdeme s tím, že chceme postoupit,“ vyhlíží reprezentační kapitán Tomáš Souček nadcházející boje o Euro v Německu.

Příští rok čekají české fotbalisty v kvalifikaci zápasy proti Polsku, Albánii, Moldavsku a Faerským ostrovům.