Potvrzeno: Češi proti Skotsku v pondělí nastoupí. Fotbalová asociace řeší s kluby, koho povolat

Pondělní utkání českých fotbalistů v Lize národů se Skotskem se po jednání s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) odehraje. Fotbalová asociace ČR (FAČR) nyní řeší, s jakým týmem reprezentace v Olomouci nastoupí. Novináře o tom informoval mluvčí FAČR Michal Jurman. Stávající výběr musel předčasně ukončit sraz bezprostředně po pátečním vítězném utkání na Slovensku kvůli výskytu koronaviru ve výpravě. Praha 13:15 5. 9. 2020 (Aktualizováno: 13:49 5. 9. 2020)

Sraz byl rozpuštěn po diskuzích s pražskou hygieničkou Martinou Marešovou, podle níž existovala vážná obava, že se koronavirus bude v mužstvu dále šířit. Pozitivně testovaní na covid-19 byli dva členové realizačního týmu – jeden ještě v Praze a druhý v pátek ráno před utkáním v Bratislavě.

Všichni hráči měli i kontrolní odběry negativní. Přesto z rozhodnutí hygieny nebudou moci v Olomouci nastoupit, národní celek nepovede ani trenér Jaroslav Šilhavý.

Reprezentaci hrozila kontumace, pokud by nemohla nastoupit, to se však vedení FAČR povedlo odvrátit. „Po debatě s UEFA bylo rozhodnuto, že se pondělní utkání se Skotskem odehraje v původním termínu a čase. FAČR je nyní v úzké komunikaci s kluby, se kterými řeší, kdo za českou reprezentaci nastoupí,“ uvedl Jurman. Na pondělním zápase nesmí být přítomen nikdo z reprezentační výpravy, která byla na Slovensku.

FAČR nyní jedná o tom, koho postavit. Někteří hráči, kteří se z Bratislavy přesouvají zpět, vyjádřili nesouhlas s předčasným ukončením srazu a údajně chtějí v Olomouci nastoupit. Zápas na Hané se Skotskem má v pondělí výkop ve 20.45.

Hrozba kontumace

Český celek úspěšně vstoupil výhrou 3:1 na Slovensku do druhého ročníku Ligy národů a vytvořil si dobrou pozici ve skupině Ligy B, druhé ze čtyř výkonnostních úrovní soutěže. Případná kontumační prohra 0:3 by týmu výrazně zkomplikovala boj o vítězství ve skupině a postup do vyšší ligy. V Lize národů se hraje o dvě místa v play-off o mistrovství světa 2022, soutěž je zároveň rozhodující i pro rozdělení do košů při losu kvalifikace.

Členové reprezentace pro zápas v Bratislavě se od večera po skupinách přesouvají zpět domů a do klubů.

„Co se týká dalších opatření, v tuto chvíli máme informaci o tom, že na hráče se bude v následujících dnech vztahovat režim vyplývající obecně z hygienického manuálu LFA (Ligové fotbalové asociace), to znamená zkrácená karanténa a následné přetestovaní. Na zbytek týmu s výjimkou hráčů bude uvalena karanténa dle konkrétních pokynů jednotlivých místních hygienických stanic,“ uvedl Jurman.

⚠️Tenhle A tým to nebude, ale Skotsku se v pondělí přeci jen po debatě s UEFA jako Česko postavíme! FAČR je nyní v úzké komunikaci s kluby a řeší, kdo za českou reprezentaci nastoupí.⚔️ #ceskarepre #olmik pic.twitter.com/kECMcuip3l — Michal Jurman (@michaljurman) September 5, 2020

Tlak z klubů

Předseda FAČR Martin Malík pro SeznamZpravy.cz odmítl, že by za předčasným ukončením srazu byl tlak šéfa pražské Slavie Jaroslava Tvrdíka, který několikrát hrozil stažením všech hráčů vršovického klubu z reprezentace.

Ještě před odjezdem na Slovensku si vymohl, že národní tým opustil brankář Ondřej Kolář. Kvůli blízkému kontaktu s nakaženou osobu musely preventivně do karantény opory Tomáš Souček a Patrik Schick a v Bratislavě oba hráči chyběli.

„Tlak ze strany velkých českých klubů jsme vnímali celý týden, na tahle rozhodnutí ale nijak zásadní vliv neměl. To, že se zápas na Slovensku uskutečnil, schválila slovenská hygiena. Nicméně byli jsme v kontaktu i s českou hygienou, konkrétně s doktorkou Marešovou. Ta souhlasila s tím, že odehrání zápasu na Slovensku s sebou nese jen nízké riziko. Ale rozhodla, že po skončení utkání musí být tým rozpouštěn. Po prvním nálezu přišel bohužel druhý, a protože byl tým izolován od ostatního prostředí, bylo zjevné, že patrně dochází k přenosu viru uvnitř českého tým,“ řekl Malík.