‚Odvedl dobrou práci.‘ Podle Kollera a Ujfalušiho by měl kouč Šilhavý u fotbalové reprezentace pokračovat

Čeští fotbalisté budou na prosincovém světovém šampionátu v Kataru chybět. Po porážce ve Švédsku bude v nadcházejících týdnech vedení asociace řešit, jestli na lavičce národního týmu zůstane trenér Jaroslav Šilhavý. Sami hráči jako Vaclík nebo Souček se v pozápasových rozhovorech vyjádřili, že by si přáli, aby dál pokračoval. A stejně to vidí i bývalí reprezentanti - Tomáš Ujfaluši a Jan Koller. Praha 17:35 25. března 2022

„Od té doby, co vede náš tým, tak se reprezentace zvedla. Já bych byl pro to, aby on i celý realizační tým pokračovali,“ řekl Radiožurnálu nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace Jan Koller o trenérovi současného výběru Jaroslavu Šilhavém, kterému ale v červenci vyprší smlouva.

Podobně se na adresu hlavního kouče vyjádřil také Tomáš Ujfaluši další účastník MS 2006 - zatím jediného, na kterém Češi startovali.

„Myslím, že odvedl dobrou práci. S týmem, který sestavil, postoupil do baráže, kde bohužel vypadl. Nevím, co se šeptá v kuloárech, jestli je nějaká možná alternativa,“ řekl bývalý stoper Atlética Madrid.



Ujfaluši ocenil, že před takhle důležitým zápasem Šilhavého realizační tým poprvé pod jeho vedením změnil rozestavení. A to i kvůli typologii hráčů, které měl k dispozici, nemálo českých fotbalistů totiž z nejrůznějších důvodů pro veledůležitý duel musel oželet.

„Nejsme země, která má tak vysoký počet kvalitních hráčů, takže když se to pak takto sejde se zraněními, je to těžké nahradit. Dal bych trenérovi důvěru i do dalšího kvalifikačního cyklu,“ dodal Jan Koller.

Nástupcem bývalého vytáhlého kanonýra repre je v současné době útočník Patrik Schick. Hráč Leverkusenu byl ale právě jedním z těch, kteří nestihli doléčit zranění.

„Je to vyloženě gólový hráč, ale pomáhá i v poli, dokáže si narazit míč. Je to škoda, jeho absence byla hodně cítit. Tým předvedl, že umí hrát velice dobrý fotbal, všichni musí ale být zdraví,“ zmiňuje Ujfaluši.

„Potenciál a prostor pro zlepšení tam stále je, ale určitě máme na to, abychom v tomto kvalifikačním cyklu na mistrovství Evropy postoupili, jak se nám to zatím dařilo,“ věří Koller.

Jasněji by ohledně budoucnosti Jaroslava Šilhavého a jeho realizačního týmu mohlo být během dubna. Podle slov Petra Fouska by tehdy mělo dojít k vyhodnocení baráže na půdě Fotbalového svazu České republiky.