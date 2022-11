Čeští fotbalisté odehrají zápas s Tureckem blízko hranic se Sýrií. Není se čeho bát, říká manažer Pešír

Čeští fotbaloví reprezentanti odletí k závěrečnému duelu v tomto kalendářním roce. Z Olomouce se přesunou až do Gaziantepu, kde je v sobotu čeká v přípravné utkání proti domácímu Turecku. Hrát se bude nedaleko hranic se Sýrií, tedy v nestabilní oblasti. Gaziantep (Turecko) 17:03 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace po přátelském utkání s Faerskými ostrovy | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje při cestách do příhraničních oblastí Turecka se Sýrií dbát zvýšené opatrnosti a zvážit nezbytnost cest do této oblasti. To vše kvůli turecké vojenské ofenzivě na severu Sýrie,“ říká ředitel Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Pavel Pešek.

„Nicméně toto doporučení se týká skutečně hraničního přibližně desetikilometrového pásu. Samotné město Gaziantep již leží dále a vztahují se na něj běžná doporučení pro pobyt v Turecku,“ dodává.

Právě v Gaziantepu, zhruba čtyřicet kilometrů od hranic se Sýrií, odehrají čeští fotbalisté přípravné utkání s domácím Tureckem.

„Byli jsme se tam podívat přibližně přes měsícem a půl. Vizita proběhla úplně standardně,“ tvrdí manažer fotbalové reprezentace Tomáš Pešír.

„Doufám, že se nepletu, ale jelikož jsme se tam byli podívat dopředu, tak nevidím žádné riziko. Tým využívá jako standardně tři členy ochranky, kteří s námi jedou. Není tam nic výjimečného. I ochranka mapovala situaci a po konzultaci neshledáváme destinaci jako nijak výrazně nebezpečnou,“ doplnil, že národní tým o změnu lokality přípravného zápasu v Turecku neměl důvod žádat.

Jako průvodce českých fotbalistů v Turecku by mohl fungovat reprezentační útočník Tomáš Pekhart. Ten hraje právě za Gaziantep, stejně jako obránce Matěj Hanousek.

„Kdybych nekoukal na zprávy, tak bych vůbec nevěděl, že je tady kousek nějaký konflikt. Jde to mimo mě. Vůbec nic jsem nezaznamenal,“ vypráví Hanousek.

„Když jsme si byli se synem hrát na hřišti, tak jsme pracovnici Člověka v tísni. Mají tady základnu, ze které vyjíždějí na humanitární pomoc do Sýrie. Bavili jsme se, že je to tam docela drsné, ale sem to nezasahuje.“

K přípravnému duelu v Gaziantepu proti domácímu Turecku nastoupí čeští fotbalisté v sobotu od 18 hodin a Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.