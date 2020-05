Období šířící se pandemie úplně utlumilo veškeré fotbalové dění a program se pochopitelně nezměnil jen hráčům. Nezvykle mnoho volného času mají i rozhodčí. V téhle profesi teď navíc nevyděláte ani korunu, i ligoví sudí se přitom v posledních týdnech museli udržovat v kondici, protože by měla nejvyšší soutěž na konci měsíce znovu začít. Liberec 17:54 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí udělující žlutou kartu, ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Pokud máte ambice stát se fotbalovým rozhodčím, musíte se připravit na to, že budete za řadu verdiktů oceněni pískotem z tribun a že přijdete o volné víkendy a příjemné sobotní večery strávené na chatě, protože tou dobou budete dost možná na hřišti. Jenže v koronavirových časech je všechno úplně jinak.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tréninkový plán a civilní zaměstnání. Pandemie zasáhla do programu i fotbalovým rozhodčím

„Už máme uklizenou garáž, sklep, byt, máme i vymalovaný byt, takže teď už může soutěž zase začít,“ říká ligový sudí Ondřej Ginzel.

I Ginzel má teď o víkendu nezvykle mnoho času na domácí práce, vlastně je na tom podobně jako hráči, i když stejně jako oni nesmí ani během téhle pauzy úplně zahálet, a vedení Fotbalové asociace České republiky dbá na to, aby byli rozhodčí znovu připravení, až se nejvyšší soutěž znovu rozjede.

„Udržovat se musíme. Vypadá to jednoduše, máme připravený tréninkový plán od naší národní fitness trenérky. Posílám nám tréninky rozepsané přímo na každé dny. Jak běžecké, tak posilovací, abychom se udrželi v kondici, protože až se soutěž zase rozjede, tak nás samozřejmě čekají fyzické testy,“ popisuje Ginzel.

A kromě testů čeká rozhodčí taky doba, kdy bude pro ně bude fotbal zase i slušným přivýdělkem. Vzhledem k tomu, už déle než měsíc nevkročili na hřiště, je teď všechno trochu složitější.

Černý scénář pro Premier League. Bez diváků by se fotbal mohl hrát i celou příští sezonu Číst článek

„Žádný měsíční příjem samozřejmě nemáme, jsme placení od toho, co odpískáme. Ať je to první nebo druhá liga. V tuhle chvíli nemáme nic, takže jsme živi z toho, co každý děláme - podnikáme, pracujeme. Stejně jako každý člověk v republice,“ říká Ondřej Ginzel, profesí finanční poradce.

Ve své liberecké kanceláři prý rozhodně nezažije takový adrenalin jako na fotbalovém hřišti, ale když už jsme zmínili pískot fanoušků, až se liga znovu bude hrát, tlaku z tribun budou zřejmě sudí nějaký čas ušetřeni, protože na stadionech bude takřka jistě prázdno. I když radost z toho ani oni nemají.

„Diváky na stadionu samozřejmě chceme my, chtějí je tam hráči. Fotbal jako produkt se hraje pro diváky, takže i my jsme rádi, když diváci na stadionech jsou. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se diváci na stadiony vrátili co nejdřív,“ dodává ligový rozhodčí Ondřej Ginzel.