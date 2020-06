Ligoví trenéři si začínají zvykat na nové pravidlo, častějším střídáním hlavně šetří síly

Po více než dvouměsíční pauze se fotbalová liga rozjela v rychlém tempu, každý týden se hrají dvě kola. Právě proto se upravila pravidla a týmy smí během utkání vystřídat až pět hráčů. Ligoví trenéři v Česku si na tuhle možnost sice ještě trošku zvykají, ale snaží se ji využívat. Praha 17:37 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střídání (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Jednoznačně to kvituji. Momentálně nám to pomohlo zapracovat některé hráče a ušetřit síly. Z hlediska trenéra je to obrovská zbraň, jak změnit průběh hry a ovlivnit taktiku,“ tvrdí trenér fotbalistů Bohemians Luděk Klusáček.

Ligoví trenéři si zvykají na novou možnost pěti střídání.

Změnu pravidel po koronavirové pauze využil maximálně v obou duelech. Pět změn v obou kolech udělal i trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Nevím, jestli je to dobré, pořád je to novinka. My to děláme jen proto, abychom ušetřili síly některých hráčů. Naruší se tím ale celá hra, takže s tím musíme být opatrní,“ vysvětloval Jarábek po prohře 1:4 se Spartou.

A podobně mluvil také plzeňský kouč Adrián Guľa. Na Spartě při výhře 2:1 střídal jen tři hráče, proti Mladé Boleslavi při vysokém vítězství 7:1 už udělal pět změn.

„Závisí to i na průběhu zápasu, aby hráči do utkání zapadli. Když tam dáte pět lidí, tak je to významný zásah do sestavy,“ uvedl plzeňský kouč.

V prvním kole po koronavirové přestávce ještě šest týmů střídalo klasicky jen třikrát. O víkendu už ale kromě Jablonce změnu pravidel využily všechny ligové kluby. A dokonce více než polovina z nich vystřídala maximální možný počet pěti hráčů.

„Zpočátku jsem k tomu byl skeptický, protože střídání tří hráčů mi přišlo dostačující. Ale když ta možnost je, tak ji využívám. Když se mužstvu nedaří a chcete něco změnit, tak můžete udělat tři střídání o poločase a ještě vám dvě zbydou,“ podotkl teplický trenér Stanislav Hejkal.