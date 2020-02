České fotbalové kluby v přípravě: Plzeň pod Guľou stále neprohrála, pražská ‚S‘ jako na houpačce

V pátek na Valentýna se znovu naplno rozběhne česká nejvyšší fotbalová soutěž. Během tříměsíční zimní pauzy vyplněné fyzickým drilem nejsou výsledky přípravných zápasů mnohdy na prvním místě, mohou ale směrem k jarním ligovým bojům leccos naznačit. Z tohoto pohledu mohou být nejspokojenější v Plzni, kde své angažmá zahájil ve velkém stylu slovenský trenér Adrián Guľa. Praha 13:48 12. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský trenér Adrián Guľa | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Viktorii po posledním utkání podzimní části už podruhé opustila klubová legenda Pavel Vrba, který zamířil do bulharského Razgradu, nový impulz ale Západočechům zatím svědčí. Plzeň vyšla z přípravných zápasů jako jediná z elitních českých celků bez porážky a i výsledné skóre 21:4 naznačuje nejen atraktivní, ale především účinný herní projev.

Přípravné zápasy Viktorie Plzeň Ústí nad Labem 4:1

Žižkov 0:0

Sokolov 6:0

Šónan Bellmare 1:0

CSKA Sofia 3:0

Örebro 3:0

Krasnodar 4:3

„Byly to stále jen přípravné zápasy, ale i ty jsou určitým signálem do budoucnosti. Je předpoklad, že když to funguje v přípravě, může se to přenést i do mistrovských utkání,“ řekl Guľa na úterním setkání s novináři.

S bilancí pěti výher a dvou porážek mohou být spokojení i v Jablonci, který přezimoval na třetím místě ligové tabulky. Svěřenci trenéra Petra Rady byli tradičně produktivní směrem dopředu, což se ale nedá říct o pražské Spartě. Letenským se navíc výsledkově nevydařilo soustředění ve Španělsku, kde prohráli všechna tři utkání.

Pozitivem může být návrat kapitána Bořka Dočkala, který se po bezmála roční pauze způsobené zraněním pravidelně zapojoval do přípravných zápasů.

„Nechtěl bych se upínat k Bořkovi jako ke spasiteli, který vyřeší veškeré problémy. Vrací se nám hráč, který měl zdravotní problémy, ale má obrovskou herní kvalitu. Pokud se bude cítit na hřišti dobře, pak bude týmu dávat daleko víc jak z herní, tak organizační pozice,“ citoval sparťanského kouče Václava Jílka klubový web.

Nový začátek v Edenu

Malé personální zemětřesení zažila Slavia, kterou čeká hledání nové kostry týmu. Po odchodu dlouholetých opor Tomáše Součka, Josefa Hušbauera a Milana Škody je trenér Jindřich Trpišovský stále ve fázi zkoušení.

Jablonecký šéf Pelta: Kvůli dotační kauze jsme přišli o sponzory, zvažujeme každou vydanou korunu Číst článek

„Musíme si přiznat, že po odchodu Tomáše Součka pořád hledáme organizátora zadních řad,“ přiznal slávistický kouč pro klubovou televizi. Vršovický celek jde do zbývající porce 15 zápasů s luxusním náskokem 16 bodů na druhou Plzeň.

Výsledkově vlažnější rozjezd přípravy prožili v Ostravě, kde si tým zvyká po konci Bohumila Páníka na nového trenéra Luboše Kozla.

„Nemůžu říct, že bych měl nějaký problém s přístupem v přípravě. Hráči třeba něco nesplnili v utkání, ale to bylo dáno i únavou, ve které se nacházeli. Teď musíme hlavně nabrat v lize sebevědomí, které nám už delší dobu chybí,“ uvedl pro klubový web ostravský kouč.

Z týmů ze středu tabulky se příprava vydařila Olomouci, která si připsala šest vítězství. Nového střelce našli v Liberci, na hrotu útoku se hned pětkrát prosadila čerstvá posila ze Slavie Imad Rondić. Bosenský útočník se tak stal spolu s Pavlem Dvořákem ze Slovácka vůbec nejlepším kanonýrem zimního období napříč všemi českými prvoligovými celky.

Bilance přípravných zápasů. Týmy jsou seřazené podle aktuální ligové tabulky: Slavia Praha: 2 výhry – 2 remízy – 2 prohry, skóre 13:12; nejlepší střelec Stanciu (3 góly) Plzeň: 6 – 1 – 0, skóre 21:4; Kovařík, Beauguel (4) Jablonec: 5 – 0 – 2, skóre 17:9; Chramosta (4) Sparta Praha: 3 – 0 – 3, skóre 9:6; Tetteh (3) Mladá Boleslav: 4 – 3 – 1, skóre 15:5; Wágner, Jiří Klíma (3) Slovácko: 4 – 0 – 3, skóre 15:7; Dvořák (5) Ostrava: 2 – 3 – 5, skóre 14:18; Buchta (3) České Budějovice: 2 – 1 – 3, skóre 9:14; Sivok, Schranz (2) Liberec: 3 – 1 – 2, skóre 15:9; Rondić (5) Olomouc: 6 – 1 – 2, skóre 19:6; González (3) Teplice: 3 – 2 – 1, skóre 12:9; Kučera, Mareš (2) Zlín: 2 – 3 – 1, skóre 5:4; Poznar (3) Bohemians 1905: 4 – 0 – 3, skóre 13:10; Hronek (3) Opava: 2 – 1 – 3, skóre 11:10; Souček, Žídek (2) Karviná: 1 – 5 – 2, skóre 6:8; Hanousek, Rundić, Lingr, Petráň, Santos, Ba Loua (1) Příbram: 3 – 2 – 2, skóre 11:14; Nový, Polidar (2)