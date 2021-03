Trenér Krejčí nechtěl přehnaně experimentovat, na evropském šampionátu spoléhá na osvědčené hráče

S touhou uspět a postoupit do čtvrtfinále v pondělí odletí čeští fotbalisté do 21 let na úvodní část mistrovství Evropy ve Slovinsku. Jména, která vybral trenér Karel Krejčí, vzbudila ohlas, ale to je podle něj před velkými turnaji normální. Praha 16:51 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

„Vždycky po nějaké nominaci je spousta pochybností. Je to o trenérovi, aby si sestavu namixoval. Některé hráče máme samozřejmě vyzkoušené víc, některé méně,“ řekl trenér reprezentační jednadvacítky Karel Krejčí na adresu diskuzí v médiích nebo mezi fanoušky na sociálních sítích ohledně nominace na Euro. Za svým rozhodnutím si stojí a má pro něj jasné vysvětlení.

„Jádro týmu tvoří kluci, se kterými už mám delší zkušenost. Prostoru a času je minimum a já se rozhodl jít cestou hráčů, které znám a které máme vyzkoušené,“ podotkl český kouč.

Krejčí totiž nechtěl před základní skupinou mistrovství Evropy nějak přehnaně experimentovat, a tak bere i fotbalisty, kteří toho třeba nemají v klubech za poslední dobu tolik odehráno. A zdůraznil, že současnému kádru věří, že mu hráči dokázali v kvalifikaci svoji kvalitu. Na zapracování některých nových jmen navíc nemá skoro žádný prostor.

„Trošku minus je, že nám odpadl tréninkový kemp před šampionátem. Bohužel situace ohledně covidu je taková a na mistrovství Evropy jedeme z ‚voleje‘.“

Fotbalová reprezentace do 21 let se sejde v neděli a v pondělí odletí do Slovinska. Už ve středu, tedy s minimem společných tréninků, nastoupí v Celje proti Itálii. Všichni ale musí projít úspěšně několika koronavirovými testy. A preventivně tak jsou ještě připravení náhradníci.

„Máme připravených nějakých patnáct hráčů a osm lidí do realizačního týmu. Kdyby se cokoliv stalo, kdyby byl někdo pozitivní,“ dodal Krejčí.

Kromě Itálie čekají v základní skupině na národní tým také domácí Slovinsko a Španělsko. Do čtvrtfinále, které se bude hrát na začátku června, postoupí dva celky.