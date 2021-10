Čtyři zápasy, čtyři výhry. ‚Hráči jsou pracovití, přináší to ovoce,‘ pochvaluje si Suchopárek

Česká fotbalová reprezentace do 21 let si připsala do tabulky kvalifikace mistrovství Evropy další tři body a po čtyřech zápasech zůstává stoprocentní. Tentokrát si Lvíčata poradila 3:0 s Kosovem. Na zápas do Českých Budějovic dorazilo dva a půl tisíce fanoušků a hráči si po utkání chválili velmi sympatickou atmosféru. České Budějovice 11:00 13. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc z ČR a Ismet Lushaku z Kosova | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Záložník Pavel Šulc se mohl cítit jako doma. V Českých Budějovicích hrál, stadion zná dokonale, a tak ho ani skvělá kulisa nezaskočila. Potěšila, ale nepřekvapila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká lvíčata zůstávají v kvalifikaci stoprocentní. Více v příspěvku Kamila Jáši

„Myslím, že jim děláme radost. V Budějovicích je to celkově úžasné, přišli lidi, i vlajkonoši, fandili celý zápas. Jsme za to rádi, třeba jich příště přijde ještě víc,“ přeje si Šulc.

Trenér Jan Suchopárek bývá spokojený opravdu málokdy. Po čtvrtém vítězství už ale neměl důvod, proč by se mračil.

„Snažíme se, aby se mužstvo zlepšovalo. V průběh dvou srazů byli hráči velice pracovití, dobře komunikují. Spolupráce už přináší ovoce, ale pořád jsme ještě na začátku cesty. Přejeme si, aby byla co nejdelší,“ řekl český kouč.

Pavel Šulc po zápase mohl trochu litovat, že mu nebyl do statistik zapsán gól. Jeho střelu totiž ještě tečoval Daniel Fila, a tak v kolonce střelců figuruje právě on.

„Nastřelil jsem to před bránu, to ani nebyla střela. Asi by to šlo i vedle, takže jsem rád, že tam třetí gól padl. Vždycky chci dát gól, ale určitě mě to nemrzí, Filousovi to přeju,“ dodal Šulc.