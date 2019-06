Návrat reprezentantů. Ligový nováček jedná se Sivokem, Pudil míří do Boleslavi

Do české fotbalové ligy by se mohli vrátit dva bývalí dlouholetí reprezentanti. S Českými Budějovicemi začne přípravu někdejší kapitán národního týmu Tomáš Sivok a Mladá Boleslav je těsně před podpisem smlouvy s levým obráncem Danielem Pudilem. Server iROZHLAS.cz přináší souhrn změn i v kádrech dalších ligových týmů před začátem nové sezony. Praha 17:43 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prvoligoví fotbalisté SK Sigma Olomouc zahájili 17. června 2019 letní přípravu | Foto: Peřina Luděk | Zdroj: ČTK

Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Sivok se od úterý zapojí do přípravy fotbalistů Českých Budějovic. Návrat pětatřicetiletého stopera do týmu nováčka první ligy, kde začal s profesionální kariérou, ale zatím ještě není jistý.

Sivok skončil po sezoně v izraelském týmu Maccabi Petah Tikva a vyčkával, zda se neobjeví další zajímavá zahraniční nabídka. Nyní se rozhodl, že se připojí k Dynamu.

„V kontaktu jsme již delší dobu. Nyní jsme se dohodli, že se v úterý připojí do tréninku a v dalších dnech a týdnech budeme řešit jeho další budoucnost. Budeme rádi, když ji spojí s naším klubem,“ uvedl pro budějovický web generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Sivok během bohaté kariéry prošel Českými Budějovicemi, Spartou Praha, Udine, Besiktasem Istanbul, Bursasporem a Petahem Tikva. V reprezentaci má na kontě 64 zápasů a pět branek a zúčastnil se dvou evropských šampionátů.

Pudil se po 11 letech vrátí do ligy

Výraznou posilu by měli v nejbližších dnech získat i fotbalisté Mladé Boleslavi. S účastníkem nadcházející kvalifikace Evropské ligy v pondělí začal letní přípravu na novou sezonu levý obránce a bývalý reprezentant Daniel Pudil, který naposledy působil v anglickém druholigovém Sheffieldu Wednesday. Středočeši dolaďují i příchod záložníka Lukáše Budínského z Karviné a z druholigové Jihlavy přestoupil útočník Jiří Klíma.

Pudil se vloni v listopadu vrátil do reprezentace, byť do zápasu nezasáhl. V Sheffieldu naposledy nastoupil v prosinci a po sezoně mu vypršela smlouva. Mladoboleslavští by ho měli získat jako volného hráče a podle klubového webu s ním momentálně řeší podmínky dvouletého kontraktu. V české lize by se bývalý hráč Liberce, Blšan či Slavie objevil po 11 letech.

Letní příprava začala v domácím prostředí

Další posilou týmu, který si v nadstavbě v kvalifikačním utkání o Evropu v Ostravě vybojoval start ve 2. předkole Evropské ligy, by se měl stát Budínský. Sedmadvacetiletý záložník patřil k hlavním oporám Karviné, za kterou dal v uplynulé sezoně devět ligových branek.

Z hostování v německém Aue se do Boleslavi vrátil Jan Král a ze Slovácka Jaroslav Diviš. Později se do přípravy z různých důvodů zapojí nejlepší střelec uplynulé ligové sezony Nikolaj Komličenko, Muris Mešanovič, Michal Hubínek, Alexej Tatajev a další navrátilec z hostování Jakub Rada.

Jablonec prochází přestavbou

V pondělí začali přípravu na novou sezonu také fotbalisté Jablonce, jejichž kádr prořídl hlavně v obranných řadách. Do Slavie přestoupili Tomáš Holeš s Davidem Hovorkou, další zadák David Lischka jedná o odchodu do Sparty a po hostování na severu Čech skončili také Eduard Sobol a Bogdan Vatajelu. V minulých dnech odešel i záložník Michal Trávník, který přestoupil do Sparty.

Čtvrtý tým uplynulé ligové sezony naopak posílili na hostování z mistrovské Slavie ofenzivní hráči Janové Sýkora s Matouškem a brzy by se měl připojit z Edenu také stoper Jakub Jugas. O přestupu do Zlína jednají Davis Ikaunieks a Jakub Janetzký, naopak z týmu „Ševců“ by měl na sever Čech zamířit Libor Holík.

Jednadvacetiletý talent Matoušek už loni na podzim působil ve Slavii, ale pak se v zimě vrátil na hostování do Příbrami. Nyní Eden znovu opouští.

„Beru to jako posun v kariéře. Do Příbrami jsem šel s tím, že mi to může pomoct a s tím samým jdu do Jablonce. Chci samozřejmě pomoct také Jablonci, abychom se dostali do skupiny Evropské ligy a dosáhli na co nejvyšší příčky v lize. Myslím si, že to můžeme zvládnout,“ uvedl Matoušek pro jablonecký web. Svěřenci trenéra Petra Rady vstoupí do kvalifikace Evropské ligy ve 2. předkole.

Slovan znovu zkouší záložníka Bosančiče

Fotbalisté Liberce zahájili letní přípravu na novou sezonu tradičními fyzickými testy v Praze a první trénink pod novým koučem Pavlem Hoftychem absolvují v úterý. V severočeském klubu je na zkoušce srbský záložník Miloš Bosančič, který už ve Slovanu dvakrát působil. Liberečtí o tom informovali na svém webu.

Jednatřicetiletý Bosančič s Libercem v roce 2012 získal ligový titul. Naposledy za Slovan nastoupil vloni v květnu v závěru minulé sezony a celkem za něj odehrál 101 ligových zápasů s bilancí 14 branek.

Severočeši na startu přípravy testují také dalšího srbského záložníka Bojana Dordiče z druholigového Varnsdorfu. Kádr Slovanu naopak opustil reprezentační útočník Libor Kozák, který posílil Spartu. Hostování vypršelo Janu Sýkorovi s Danielem Köstlem a smlouva skončila Filipu Oršulovi.

Příbram získala z Brna střelce Škodu

Příbram na startu letní přípravy před novou sezonou posílil útočník Michal Škoda. Kádr středočeského týmu naopak opustili po ukončení smlouvy Milan Nitrianský, Egon Vůch či Filip Hlúpik. Příbramští o tom informovali na svém webu.

Škoda přišel do Příbrami z druholigového Brna, proti němuž tým od Litavky uspěl v baráži. Mladší bratr slávistického kapitána Milana Škody dosud odehrál v české lize 120 zápasů s bilancí 29 branek.

Příbram také jedná se Slavií o příchodu Kamerunce Oliviera Kingueho, který u Litavky dosud hostoval. Naopak hostování vypršelo Janu Matouškovi, Ruslanu Mingazovovi, Matěji Chalušovi a Ibrahimu Keitovi. Veterán Rudolf Skácel ukončil kariéru, další dva zkušení hráči Jan Rezek s Miroslavem Slepičkou pokračují. Příbramští také testují několik hráčů z nižších soutěží.

‚Klokani‘ řeší nepříjemné zranění

Fotbalistům Bohemians 1905 se hned v úvodu přípravy na novou sezonu zranila první letní posila brankář Patrik Le Giang, který při dopravní nehodě utrpěl zlomeninu klíční kosti a bude mimo hru šest až osm týdnů.

„Je to sice nemilé, ale neznamená to pro nás nějakou krizi, protože stále máme tři zdravé brankáře,“ citoval klubový web trenéra Bohemians Martina Haška.

Mezi 24 hráči na úvodním tréninku byl i nováček Ibrahim Keita, který strávil uplynulou sezonu v Příbrami, kde hostoval z Olympie Radotín. Třiadvacetiletý útočník si připsal 18 ligových startů a dal dvě branky, jeho příchod třináctý celek uplynulé sezony dotahuje

Na prvním tréninku nechyběl ani zkušený záložník Kamil Vacek. Bývalému hráči Sparty končí 30. června v klubu hostování, „Klokani“ ale usilují o jeho setrvání. Po konci smlouvy si hledá nové angažmá Michal Švec.

Olomouc zatím bez posil

Pod vedením nového trenéra Radoslava Látala v pondělí fotbalisté Olomouce zahájili přípravu na nový ročník nejvyšší soutěže. V třicítce hráčů už scházel defenzivní záložník Lukáš Kalvach, který přestoupil do Plzně.

„Aktuální kádr samozřejmě není definitivní. Nějaká osa mužstva už tady je z dřívějška, ale víme, na kterých postech tým potřebujeme i posílit. Na tom se pracuje,“ řekl dnes Látal novinářům. Pro doplnění sestavy klub zatím využil pouze vlastní zdroje, Látal si stáhl z juniorky mimo jiné svého syna.

LETNÍ PŘÍPRAVA | A-tým dnes zahájil pod vedení nového trenéra RADOSLAVA LÁTALA letní přípravu. Na trávník tréninkového hřiště vyběhlo 3️⃣0️⃣ hráčů #sksigma⚽️



