Reprezentační záložník Jankto: Gratulace Slovákům k postupu, Skotsku se na mistrovství můžeme pomstít

Čeští fotbalisté se v Plzni připravují na závěrečné zápasy Ligy národů. Současně ale také sledovali zápas, ve kterém se rozhodovalo o jejich posledním soupeři na evropském šampionátu. Jen to bylo úplně jiné, než jak to v podobných případech dělávali dřív. Plzeň 18:34 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Jakub Jankto střílí gól Černé Hoře | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Být to v normální době, nejspíš by v takovém případě sledovali napínavou baráž společně, možná by to bylo spojené i s nějakou tipovací soutěží. Jenže teď, v době koronavirové pandemie, je spousta věcí jinak, říká jedna z opor fotbalové reprezentace, záložník Sampdorie Janov Jakub Jankto.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Jankto vyhlíží souboj se Skotskem na mistrovství Evropy. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Musíme dodržovat nějaké vzdálenosti, což děláme. Taková je prostě doba. Ty zápasy končily v jedenáct hodin večer a všichni jsme byli na pokojích. Ráno jsme měli video, takže jsme se o tom s klukama ještě tolik nebavili. Ale z mé strany gratulace Slovákům,“ poblahopřál nejdřív Jakub Jankto k postupu Slovákům.

Až pak okomentoval posledního soupeře ve skupině pro české fotbalisty. Jankto ale přiznává, že v barážovém utkání mezi Srby a Skoty v Bělehradě spíš věřil domácím fotbalistům.

Jankto věřil Srbům

„Srbové mají velice dobré hráče, individuálně silné na balonu. Výsledek mě trošičku překvapil. Ale alespoň se můžeme pomstít Skotům. Já jsem s nimi nehrál ani v Olomouci ani ve Skotsku, takže to snad vyjde na mistrovství,“ připomíná Jakub Jankto své absence v Lize národů právě proti Skotsku.

Českým fotbalistům se s tímto soupeřem z různých důvodů v posledním období nepovedlo uhrát příznivý výsledek. Při domácím utkání v Olomouci musel kvůli potížím s koronavirem nastoupit úplně jiný narychlo sestavený tým, a řada hráčů včetně trenéra Jaroslava Šilhavého chyběla i při duelu v Glasgow.

Pekhart má šanci, že nastoupí v Lize národů. Nejlepší střelec polské ligy měl negativní test Číst článek

A právě český kouč nedávno prohlásil, že i neúčast Jankta byla jedním z důvodů horšího výsledku.

„Samozřejmě dělám vždy vše pro to, abych pomohl reprezentaci k vítězství. Ale nemyslím si, že to bylo úplně mnou. Máme spoustu kvalitních hráčů, jako tým jsme šli poslední dobou strašně nahoru. Teď je to jen na nás,“ mluví Jakub Jankto o týmu, který by to chtěl ukázat nejen teď v Plzni při duelech Ligy národů proti Izraeli a Slovensku.

Skupina D

Nejdůležitější duely čekají český výběr na odloženém mistrovství Evropy v létě příštího roku, na kterém se reprezentace v rámci skupiny D v Glasgow a v Londýně postupně utká se Skotskem, Chorvatskem a Anglií.

Šampionát by měl začít za sedm měsíců a během té doby se ještě bude rozhodovat například o tom, jestli se do hlediště dostanou fanoušci, kteří teď v době koronavirové pandemie do ochozů až na pár výjimek nesmějí.