‚Tým B připravený nemáme.‘ Scénář jako se Skotskem se v případě nákazy v reprezentaci opakovat nebude

Ten příběh si pamatují nejen fanoušci fotbalu. Za rozpuštěnou českou fotbalovou reprezentaci kvůli nákaze koronavirem zaskočili v utkání Ligy národů narychlo svolaní náhradníci pod vedením nového realizačního týmu. A po srdnatém výkonu podlehli týmu Skotska 1:2. Teď české reprezentanty čekají další fotbalové bitvy a situace s náhradním týmem by se neměla podle předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka opakovat. Fotbalová reprezentace musela kvůli nákaze narychlo povolat celý náhradní tým pro utkání se Skotskem. Podobný scénář by se podle předsedy asociace neměl opakovat | Zdroj: Profimedia

„Nemáme připraven tým B, na druhou stranu i UEFA po všech národních asociacích požadovala, abychom měli zmapované podmínky v těch zemích pro případ, že by se během reprezentačního srazu někdo ukázal jako pozitivní (na covid-19 – pozn red.). To znamená, že jsme museli řešit to, jakým způsobem bychom se o takové osoby postarali, jak bychom je dopravili do České republiky a tak dále,“ říká Malík.

Fotbalová asociace zpracovala podrobný manuál, jak se nákaze koronaviru na reprezentačním srazu vyhnout. Všichni hráči musí podle pravidel UEFA absolvovat tři testy, a to před každým zápasem.

Do oznámení prvních výsledků budou hráči izolováni na pokojích. Realizační tým bude otestován už před srazem. Ale i na variantu nákazy je asociace připravena.

„Pokud by se objevil někdo pozitivní v rámci týmu, nedomníváme se, že by to mělo skončit tak, že bude potřeba náhradní tým. Jsme asociace, která s tím má poměrně rozsáhlé čerstvé zkušenosti, takže se s trochou nadsázky odvážím tvrdit, že i toto bychom zvládli. Určitě si to nikdo z nás nepřeje,“ dodává předseda FAČR.

Rozšířená nominace

Pokud se v mužstvu objeví nakažený hráč, odcestuje a bude nahrazen jiným. Trenér Jaroslav Šilhavý proto ještě doplní třiadvacetičlennou nominaci o další jména.

„Chceme vzít ještě tři hráče navíc. Pojede nás víc, kdyby někdo kvůli covid-19 vypadl,“ popsal reprezentační trenér.

Český výběr čeká nejdřív přípravný zápas na Kypru a poté duely Ligy národů v Izraeli a ve Skotsku.