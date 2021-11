Zvažoval konec kariéry, teď je v reprezentaci. Panák si tři měsíce po návratu vysloužil premiérovou nominaci

Víc než na hřišti trávil čas v posledních dvou letech v nemocnicích a kvůli vleklým zraněním dokonce zvažoval konec kariéry. Fotbalista Sparty Filip Panák ale zdravotní problémy překonal a svými výkony si dokonce vysloužil premiérovou pozvánku do reprezentace. Trenérskému štábu vypadli těsně před srazem čtyři hráči, a jedním z náhradníků se stal právě stoper Letenských. Praha 18:02 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Panák (vlevo) v utkání proti Lyonu | Foto: DENIS BALIBOUSE | Zdroj: Reuters

Filip Panák přestoupil do Sparty v zimě 2019, hlasatel na letenském stadionu ale jeho jméno při čtení základní sestavy Pražanů poprvé vyvolal až letos v srpnu. Někdejšího hráče Karviné více než dva roky trápily zdravotní problémy, především vleklé potíže s kolenem.

Filip Panák dotáhl svůj návrat po vleklém zranění až do reprezentace.

„Bylo to složité období. Chtěl jsem hrát hlavně znovu fotbal a bylo mi úplně jedno, jestli ve Spartě nebo někde na hostování. Doufám, že už to bude jenom pozitivnější a na tohle se začne postupně zapomínat. Aby se mluvilo hlavně o tom, co předvádím na hřišti,“ říká šestadvacetiletý stoper, který v aktuální sezoně patří k hlavním oporám Sparty v domácí soutěži i Evropské lize.

Ještě v úvodu ročníku přitom nebylo jasné, jestli Panák na Letné zůstane. Svého bývalého hráče totiž na hostování chtěla získat Karviná.

„Ta varianta tam byla. Letní příprava probíhala tak, že nebylo jisté, jestli budu v kádru. Ale čím byla příprava delší, tak jsem začal poznávat, že asi zůstanu ve Spartě, takže hostování šlo úplně mimo.“

V aktuální sezoně má Panák ve Spartě velké herní vytížení. Ve všech soutěžích zatím nastoupil do 17 zápasů, do většiny z nich v základní sestavě. Koleno, se kterým byl konstruktivní stoper několikrát na operaci, tak dostává zabrat.

„Koleno reaguje adekvátně k zátěži. Nějakým způsobem jsem unavený, tělo se ozývá, ale není to nic, co by mě extrémně limitovalo. Když už třeba nemůžu, tak se domluvím s trenéry a mám nějaké úlevy,“ přiznává teď už reprezentační stoper.

Čeští fotbalisté nejprve ve čtvrtek nastoupí v Olomouci k přípravnému duelu s Kuvajtem, o pět dní později zakončí na Letné kvalifikaci mistrovství světa proti Estonsku.