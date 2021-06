Koho na stopera? Trenér Šilhavý řeší před generálkou citlivý post, Čelůstka s Kalasem jsou připravení

Trenérovi fotbalové reprezentace Jaroslavu Šilhavému i českým fanouškům se asi ulevilo. Zdravotní problémy středních obránců Tomáše Kalase a Ondřeje Čelůstky nebyly vážné a oba budou moct zasáhnout do zítřejší generálky na mistrovství Evropy, kterou Češi odehrají na pražské Letné proti Albánii. Praha 15:45 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Čelůstka (vlevo) v souboji s Lorenzem Insignem | Foto: ALBERTO LINGRIA | Zdroj: Reuters

„Ondřej Čelůstka i Tomáš Kalas jsou zdravotně v pořádku a jsou připraveni nastoupit,“ řekl bez bližších podrobností mluvčí fotbalové reprezentace Petr Šedivý. Hlas kabiny přidal další obránce Jan Bořil. „Jsme rádi, že jsou zdraví a zůstávají v týmu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Jaroslav Šilhavý řeší před generálkou na Euro citlivý post středních obránců. Více v příspěvku Jana Suchana

Kdyby nezůstali, znamenalo by to pro český tým problém. „Při absenci Ondřeje Kúdely, který se ze známých důvodů na šampionát nepodívá, by vypadli další dva stabilní hráči obrany. Byl by to velký problém,“ myslí si bývalý obránce národního týmu a účastník mistrovství Evropy 2000 Milan Fukal.

Na druhou stranu by neměl obavy ani ze stoperské dvojice David Zima, Jakub Brabec, která by při zranění Kalase s Čelůstkou zbyla.

„Kuba Brabec má v nohách spoustu těžkých zápasů. I David Zima, který je stabilním členem sestavy Slavie, má za sebou několik utkání v evropských pohárech. Takže pokud by zahodil určitý respekt z velkého turnaje, tak by to mohlo fungovat,“ dodal Fukal pro Radiožurnál.

Chceme si napravit reputaci, říká Šilhavý před generálkou na Euro. Do brány postaví Vaclíka Číst článek

Nakonec ale bude moct trenér Jaroslav Šilhavý vybírat z kompletní původní čtveřice. Nemusí tak povolávat žádného náhradníka nebo přemýšlet, jestli nestáhnout do obrany záložníky Krále nebo Holeše, kteří už na pozici stopera také hráli.

A není to jediná dobrá zpráva před generálkou na mistrovství Evropy. Po zranění svalu v oblasti kyčle a vynechání všech tréninků na soustředění v Itálii bude moct proti Albánii hrát i sparťanský útočník Adam Hložek.

„Adam už trénuje s týmem. Pokud by se mu nepřitížilo a sám by nepřišel s tím, že nemůže hrát, tak bude připravený,“ uvedl trenér Šilhavý.

A totéž platí i pro Tomáše Holeše, který také vynechal předchozí přípravné utkání v Boloni, a chyběl tak u porážky 0:4 s domácí Itálií. Jestli to bude tentokrát lepší, uslyšíte v přímém přenosu zápasu Česko – Albánie, který od 20.15 odvysílá stanice Radiožurnál Sport.