Českým fotbalistům pomohl kuriózní gól, na tři body ale nestačil. Vaclík s protějškem soucítil

Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o druhé místo ve skupině kvalifikace mistrovství světa. V Edenu remizovali s Walesem 2:2, a i když zatím zůstávají na barážové příčce, od třetích Ostrovanů je dělí jen lepší skóre. Páteční soupeř má navíc jedno utkání k dobru. Národnímu týmu k bodu pomohl kuriózní vlastní gól, který si v úvodu druhého poločasu dal hostující brankář Danny Ward. Praha 7:45 9. října 2021

V Edenu se hrála devětačtyřicátá minuta, když čeští fotbalisté aktivním napadáním dostali do úzkých velšského kapitána Ramseyho. Záložník Juventusu si v problémech pomohl přihrávkou na gólmana Warda, kterému ale míč přeskočil nohu a nakonec k úžasu všech skončil v brance.

„Dobře jsme je presovali a už před zápasem jsme si říkali, že ve vápně je to takové všelijaké. Takže jsme gólmana napadali, což se vyplatilo, protože mu to přeskočilo nohu a bylo to takové komické,“ popisoval nevšední situaci autor prvního gólu českého týmu Jakub Pešek.

Brankář Walesu měl po zbytek utkání v Edenu složitou pozici, každý jeho kontakt s míčem totiž diváci na tribunách hlasitě prožívali.

„Mně šly ruce krátce nahoru, ale brzy jsem je dal zase dolů. Protože pro gólmana je tohle hrozné, když mu to takhle hopsne. Vápna tu nebyla v nejlepším stavu, takže s ním soucítím,“ přiznal v rozhovoru pro Českou televizi gólman Tomáš Vaclík.

Národní tým nakonec vedení ve druhém poločase neudržel, v 69. minutě hostům vystřelil důležitý bod Daniel James. Ztraceného náskoku po zápase litoval i útočník Jan Kuchta, který si proti Walesu připsal premiéru v reprezentačním A-týmu.

„Užil jsem si to, jen škoda, že jsme nevyhráli. Přišlo hodně lidí, navíc jsem hrál na domácím stadionu Slavie. Na tenhle moment nezapomenu do konce života,“ řekl.

Druhý start v národním dresu může Kuchta přidat v pondělí, kdy se čeští fotbalisté v dalším kvalifikačním duelu utkají v ruské Kazani s Běloruskem.