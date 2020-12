Proč čeští sudí nepískají evropské poháry? ‚Po chybě je těžší dostat další šanci,‘ říká exrozhodčí Příhoda

Středeční zápas Ligy mistrů bude poprvé v historii rozhodovat žena. Francouzka Stéphanie Frappartová, hlavní sudí duelu mezi Juventusem Turín a Dynamem Kyjev, tak bude mít v nejprestižnější klubové soutěži v této sezóně odřízeno více utkání než všichni čeští muži s píšťalkou dohromady. Rozhodčím z Česka se nominace na významnější akce už delší dobu vyhýbají. Třeba na světových nebo evropských šampionátech nerozhodovali dvě desítky let. Praha 19:25 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uznávaný fotbalový rozhodčí Radek Příhoda | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Když uděláte chybu, tak je složitější získat další možnost odpískat dobré utkání, jelikož je zápasů méně. Kdežto když se nepovede utkání v lize, tak je šance přesvědčit komisi, že na to máte,“ myslí si bývalý přední rozhodčí Radek Příhoda, proč je obecně těžší prosadit se na mezinárodní úrovni.

Pohled do historie ale ukazuje, že je problém mnohem hlubší a dlouhodobý. „Když si vezmeme jenom to, že se konalo mistrovství světa bez naší účasti a bez našeho sudího, a nestranný rozhodčí je v podstatě žádaný, tak je to důkaz toho, jak jsme šli dolů,“ popisuje fotbalový historik a publicista Stanislav Hrabě.

Ten jako reportér zažil i dobu, kdy rozhodčí z Česka nebo Československa pravidelně jezdili na velké šampionáty. Nebo třeba když Václav Krondl v roce 1994 rozhodoval finále tehdejšího Poháru vítězů pohárů.

Sám se kdysi také vzdělával jako sudí a o těch současných zdejších tvrdí: „Čeští rozhodčí jsou pro mě odborně dobří a na hřišti vyspělí. Řekl bych, že mají vyšší úroveň, než třeba co vidím v Premier League u anglických rozhodčích.“

„Naše nedávné prostředí je prostě zničilo. Ztrácela se motivace a někteří úplně skončili,“ naráží Hrabě na to, že rozhodčím z Česka mohl škodit dlouholetý dohled dnes už bývalého místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra, kterého v půlce října zadržela policie kvůli korupčnímu skandálu.

Nikdo v Lize mistrů

Na mezinárodní listině nejvýše nasazený český hlavní rozhodčí Pavel Královec odřídil v této sezóně zatím jen jeden duel Evropské ligy. Dva zápasy ve stejné soutěži má za sebou Petr Ardeleanu, který se loni dostal do elitní kategorie, přestože čelil všeobecné kritice po finále domácího poháru a ligové baráži.

V nejprestižnější Lize mistrů ani v její kvalifikaci zatím v této sezóně nepískal žádný hlavní sudí z České republiky. „Samozřejmě si uvědomujeme, že v poslední době se čeští rozhodčí hlavně v pozici hlavních sudích objevují méně,“ říká pro Radiožurnál generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly.

„Na druhou stranu je toto rozhodnutí plně v kompetenci UEFA. Mimo jiné byl pro nás i tento stav impulsem pro spuštění projektu masového náboru rozhodčích, který jsme v tomto kalendářním roce absolvovali už ve dvou vlnách,“ doplňuje Pauly.

Už v minulosti se přitom i čeští rozhodčí v různých mezinárodních projektech úspěšně podíleli na vzdělávání mladých zahraničních talentů. Mimochodem někteří tehdejší „žáci“ už v současnosti pískají i zápasy Ligy mistrů.