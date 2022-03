Teď je to čerstvé, kluci mají v kabině hlavy dole, popsal atmosféru po barážové prohře trenér Šilhavý

Zatímco na mistrovství Evropy postupují čeští fotbalisté pravidelně, světový šampionát hráli v samostatné historii pouze jednou. A zatím u toho zůstane. V semifinále baráže totiž prohrál národní tým v Solně s domácím Švédskem 0:1 po prodloužení. Turnaj v Kataru tak bude na přelomu listopadu a prosince bez české reprezentace. „I přes všechny problémy s nominací je musím za výkon pochválit,“ povzbuzoval hráče reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Stockholm 8:59 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: Nicolò Campo/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Odcházející čeští fotbalisté se dočkali potlesku od českých fanoušků, jenže tohle poděkování zanikalo ve švédských oslavách.

„Teď je to čerstvé, jsem zklamaný. Kluci mají v kabině hlavy dole. I přes všechny problémy s nominací je za ten výkon musím pochválit,“ říkal trenér Jaroslav Šilhavý.

V létě končí bývalému reprezentantovi smlouva u národního týmu a v dalších týdnech a měsících se bude řešit jeho budoucnost. Teď ale přemýšlel jen nad barážovou porážkou v Solně. Stejně jako hráči.

„Těžký moment, který musíme skousnout. Pro mě je to velká rána, protože mistrovství světa je pro každého sen. Těžko se mi to teď hodnotí, jsem v emocích. Jsem z toho zklamaný, smutný, naštvaný,“ jen těžko hledal slova záložník Antonín Barák, který čekal, že moc gólů nepadne, a že asi rozhodne pouze jeden.

Kontroverzní moment

Jako první přitom dostali míč do sítě Češi. Na konci úvodní čtvrthodiny se trefil ze závaru po rohu Jan Kuchta. Jenže rozhodčí Michael Oliver viděl před tím faul, který potvrdil i videorozhodčí. Na lavičce národního týmu si ale v první chvíli mysleli něco jiného.

„Přiznám se, že kluci na tabletu to asi viděli jinak než rozhodčí. Gól, jasná branka, měla platit. Nicméně Jakub Brabec pak přišel s tím, že fauloval,“ popsal Šilhavý.

A jak dodal k celé situaci Antonín Barák, nějaká velká debata s rozhodčím by byla zbytečná: „V dnešní době ani nemá cenu vytvářet tlak na rozhodčího, protože máme VAR. Mělo by to být přezkoumané a u videa by člověk neměl dělat chyby. Žádná komunikace s rozhodčím mě tak nezajímala a jen jsem čekal na verdikt.“

A protože další šance čeští fotbalisté nevyužili, a Švédové zakončili 10 minut před koncem prodloužení povedenou kombinaci gólem, skončil sen národního týmu o světovém šampionátu v Kataru.