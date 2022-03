Ukrajinští fotbaloví amatéři budou mít v Česku snazší registraci, asociace jim pomáhá s dokumentací

Mladí fotbalisté prchající z Ukrajiny budou mít jednodušší proces registrace, pokud projeví zájem hrát fotbal v Česku. Mezinárodní fotbalová asociace u mladistvých ukrajinských uprchlíků upouští od složitého procesu dokládání dokumentů a bere je automaticky za splněné. Přitom ještě do neděle byl tento proces opravdu komplikovaný. Praha 13:45 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalová asociace České republiky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hráč dokládá svoje narození, totožnost a status uprchlíka. Mezi dalšími dokumenty, které musí hráč předložit jsou třeba i doklady jeho rodičů a také místo pobytu v Česku. Pokud se mladý Ukrajinec dostane do země bez nich, musí přinést doklad o opatrovnické péči společně s povolením opatrovníka.

Mladí ukrajinští fotbalisté budou mít v Česku jednoduší proces registrace

O přestupu zahraničních hráčů z humanitárních důvodu ve věku 10–17 let rozhoduje Mezinárodní fotbalová asociace FIFA. A tak všechny doklady v této kategorii musí být i v angličtině.

„Trvá to v řádu týdne. Když se budeme bavit o ideální situaci, kdy se nám podaří dát dohromady všechny dokumenty, jde to pak rychle za sebou, proběhne schválení a ta registrace z naší strany není problémem,“ popsal pro Radiožurnál proces člen registrace hráčů České fotbalové asociace Jiří Hendrych.

Situaci u fotbalistů do 10 let si FAČR posuzuje sama. U hráčů ve věku 10–17 let ale nemá jak pomoct. Komplikace nastává například v případě, že některý z dokumentů nemůže hráč předložit. A to i třeba proto, že ho ve spěchu nechal v zemi, ze které utíká.

„Pokud by měla být nějaká výjimka, že by stačilo jenom čestné prohlášení namísto rodného listu, tak to musí říct FIFA. Administrativně proces nejde bez schválení FIFA udělat,“ říká Hendrych.

FAČR se tak snaží těmto hráčům pomáhat alespoň v překladu dokumentů do angličtiny a při zařizování povolení k přestupu z ukrajinské strany, které také pravidla transferů vyžadují. Ačkoliv v zemi zuří už několik dní válka, tak ukrajinský fotbalový svaz nemá se schvalováním žádostí problém.

„Zatím překvapivě v nějakém provizorním stavu fungují, v nějakém krytu v Kyjevě mají počítač a komunikují,“ říká Hendrych.

Kluby, které mají nově ve svých řadách mladé ukrajinské fotbalisty, si mohou na stránkách asociace přečíst kompletní návod, jak je zaregistrovat. FAČR na stránkách zároveň uvádí telefonní číslo, na které se zástupci klubů mohou obrátit pro pomoc s registrací.