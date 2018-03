Češi v poločase prohrávají s Uruguayí 0:2. Suárez proměnil penaltu a Cavani se zaskvěl nůžkami

Fotbalisté Uruguaye budou prvním soupeřem české reprezentace v tomto roce. Svěřenci kouče Karla Jarolíma prověří účastníka mistrovství světa na přípravném turnaji čtyř zemí v Číně a čeká je zároveň konfrontace s ofenzivními hvězdami Luisem Suárezem a Edinsonem Cavanim. Živé vstupy ze zápasu nabídne Radiožurnál. Aktualizujeme Nan-ning 12:32 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Český tým na rozdíl od těžkého jihoamerického soupeře na červnové mistrovství světa v Rusku nepostoupil a čeká ho dlouhé období bez soutěžního utkání, které bude trvat až do podzimního začátku nově vzniklé Ligy národů.

Uruguay nastoupí i s hvězdným útočným duem z Barcelony a Paris St. Germain - Luisem Suárezem a Edinsonem Cavanim. „Jsou to velká jména, na která možná v jednom nebudeme stačit. Ubránit je můžeme jedině tak, že budeme hrát jako tým,“ varuje obránce Tomáš Kalas.

Ten už si proti Suárezovi zahrál. Ale to bylo ještě v době, kdy uruguayský útočník působil v Liverpoolu a kromě fotbalu se několikrát proslavil i kousnutím soupeře. „Ať si kousne, mně je to celkem jedno. Doufám, že to pak rozhodčí uvidí a bude o hráče méně. Takže ať si klidně kouše,“ vtipkoval Kalas.

Utkání má výkop ve 12:35 středoevropského času a v případě nerozhodného výsledku hned bude následovat penaltový rozstřel. Vítěz se v pondělí utká s Walesem o první místo na turnaji, poražený s domácí Čínou o třetí příčku.

Sestava českých fotbalistů pro zápas s Uruguayí: Pavlenka - Gebre Selassie, Suchý, Novák - Kadeřábek, Barák, Darida, Souček, Bořil - Schick, Krmenčík.