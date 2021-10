Čeká nás typický ostrovní fotbal, ví Souček. Šilhavý chce druhé místo i kvůli nasazení v baráži

České fotbalisty v pátek čeká klíčový zápas kvalifikace mistrovství světa. V pražském Edenu nastoupí proti Walesu, který je největším soupeřem národního týmu v boji o druhé místo ve skupině. Právě tato příčka zajišťuje účast v baráži o postup na šampionát. Praha 14:25 8. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: Nicolò Campo/Sipa USA | Zdroj: Reuters

„Zápas bude o druhé místo, které si přejeme, abychom měli v baráži co nejlepší výchozí pozici. Wales to má úplně stejně,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští fotbalisté nastoupí v pražském Edenu proti Walesu. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Národní tým je v tabulce své skupiny aktuálně druhý, od třetího Walesu ale Čechy dělí pouze lepší skóre. Ostrované mají navíc jeden zápas k dobru. Březnové utkání v Cardiffu vyšlo lépe domácím, kteří díky gólu Daniela Jamese vyhráli 1:0.

„Bude to zase typický ostrovní fotbal. Věřím, že se ponaučíme z našich chyb. U nich jsme neproměnili šance a oni nás potrestali,“ uvědomuje si kapitán českého výběru Tomáš Souček.

V kvalifikaci mistrovství světa bude národní tým o druhé místo ve skupině ještě bojovat, i přes to má ale účast v baráži o šampionát téměř jistou díky vítězství ve skupině Ligy národů. Z ní se do play-off o postup na turnaj v Kataru dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří v klasické kvalifikaci neskončí do druhého místa.

„I kvůli lidem budeme hrát o vítězství. Během zápasu nikdo nepřemýšlí o tom, že by snad měl něco v kapse. Jde i o nasazení, z druhého místa bychom byli nasazení a pravděpodobně bychom hráli barážový duel doma,“ vysvětlil Šilhavý.

Utkání českých fotbalistů proti Walesu začne ve 20.45 a server iROZHLAS.cz nabídne ze zápasu online reportáž. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají utkání v přímém přenosu.