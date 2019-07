Jsem rád, že mi to občas spadne na hlavu, říká dvougólový střelec Souček

I další souboj v česko-slovenském Superpoháru dopadl lépe pro fotbalový tým z Česka. Po Zlínu tentokrát triumfovala Slavia, která v Trnavě porazila domácí Spartak 3:0. A hned na začátku sezóny získala trofej. Dvěma góly se na výhře sešívaných podílel Tomáš Souček. Trnava 6:37 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistická radost po vítězství | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Vždycky se cení, když se ta generálka vyhraje, aby se na to už před sezonou najelo,“ pochvaloval si Tomáš Souček pro Radiožurnál.

Tím najelo, myslí záložník Slavie správné nastavení hráčů na ostré - tedy soutěžní zápasy. Důležitý člen slávistického týmu má - stejně jako ostatní - v nohách intenzivní přípravu.

„Bylo toho hodně. Myslím si, že bylo vidět, že jsme neměli úplně lehké nohy. Prvních 25 minut jsme se ještě rozběhávali, abychom se z toho dostali. Ta kombinace byla kvalitní, ale vázla tím pohybem. Teď máme týden na to se z toho dostat. Věřím, že když budeme hrát takhle, tak to přijde. Budeme mít lehké nohy, budeme si ještě více věřit a bude to ještě lepší,“ věří Tomáš Souček. V Trnavě byla Slavia lepší prakticky ve všem. Jen si vytvářela z nadějných akcí málo šancí. Gólově tak dvakrát - z penalty a po rohu - pomohl - a zdaleka ne poprvé - právě Souček.

„To je vlastně jenom nadstavba. Není to přímo moje práce. Je potřeba, abychom dávali ze hry víc gólů. Aby je dávali útočníci i křídla,“ říká slávistický středopolař.

Jenže dost často je při skórování zastiňuje nejlepší hráč minulé ligové sezóny a taky nejlepší slávistický střelec - oficiálně - defenzivní záložník Tomáš Souček, který by možná měl ofenzivním fotbalistům radit, jak zakončovat…

„To ne. Já jsem rád, že mi to vždycky spadne na hlavu nebo na nohu. Kluci se na to v tréninku připravují. Mají skvělé zakončení, jen je občas potřeba více klidu,“ říká Souček.

Ale pokud chce Slavia myslet na další povedený ročník, budou muset najít klid v gólových šancích i hráči, od kterých se to čeká.