Kdybych jel na sraz metrem, možná jsem dal zase o dva góly víc, smál se Chytil po utkání s Černou Horou

Česká fotbalová reprezentace zakončila sezónu vítězstvím 4:1 v Podgorici proti Černé Hoře. Úvodní gól dal hlavou útočník Mojmír Chytil, který se ve svém teprve šestém startu za národní tým prosadil už počtvrté. „Žádný speciální rituál ale nemám,“ řekl mladý forvard Radiožurnálu Sport po úterním utkání. Podgorica 22:20 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Mojmír Chytil slaví svůj gól do sítě Černé Hory v dresu reprezentace | Foto: ČTK/AP, Risto Bozovic | Zdroj: Profimedia

Vy máte před reprezentačními srazy nějaký speciální rituál nebo něco speciálního jíte?

Ne, nemám žádný speciální rituál. Na první reprezentační sraz jsem, jak jsem říkal, přijel metrem, ale teď už ne. Možná, že kdybych metrem přijel, tak dneska dám o dva góly víc. Ale žádné speciální rituály nemám, pořád dělám to samé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Mojmír Chytil Radiožurnálu Sport po utkání reprezentace proti Černé Hoře

Co jste udělal špatně v té šanci, kdy jste běžel sám, takový samostatný nájezd na brankáře Černé Hory?

Ještě jsem to neviděl, ale myslím si, že jsem to prostě netrefil. Měl jsem to dát víc na zadní tyč a myslím, že mi to vykopnul nohou.

Celý zápas jste se pral s obráncem Černé Hory Stefanem Savičem, fotbalistou, který na klubové úrovni hraje za Atlético Madrid. Byl jste před utkáním nervózní, že budete hrát konkrétně na tohoto stopera španělského celku?

Samozřejmě jsem věděl, že má nějakou kariéru za sebou a že pořád hraje v Atléticu Madrid. Ale nijak jsem si to v hlavě nepřipouštěl, že bych měl proti němu hrát nějak špatně nebo že by mě měl nějak zdemolovat. Připravil jsem se na to jako na každý zápas a myslím si, že mi to docela vyšlo.

Vyšlo vám to parádně, protože v jednom souboji jste Saviče přehlavičkoval a následně dával Adam Hložek gól na 4:1. Neušil jste si na sebe těmito výkony v národním týmu trochu bič, že Slavia od vás bude očekávat něco podobného?

To je snad dobře, že podávám takové výkony. Musím to předvést i ve Slavii. Proto mě kupovali a musím tyhle výkony podávat pořád.

Sezona byla dlouhá, Slavia už zahájila přípravu na nový ročník. Budete mít nějaké volno?

Ano, ještě pár dnů volno dostanu. Je to fajn, potřebuju si trochu odpočinout a ještě nabrat nějaké síly, protože další sezona bude taky dlouhá.

Co vás čeká?

Pojedu za rodinou zpátky na Moravu, asi těch pár dnů pobudu s kamarády a pak už si taky musím něco odběhat, abych na tu přípravu nepřišel zase úplně z nuly. Takže se musím pořád udržovat.

Neplánujete nějakou dovolenou v zahraničí?

Ne, budu mít jen pár dnů. Takže ji úplně neplánuju. Třeba se něco na těch několik dní naskytne, ale spíš si to na Moravě užiju s rodinou, než půjdu do Prahy.