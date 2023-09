Divoký zápas mezi Bohemians a Olomoucí vyhráli domácí fotbalisté. Sigmu gólem sestřelil Matoušek

Fotbalisté Bohemians 1905 v devátém kole první ligy po obratu přestříleli doma rozjetou Olomouc 3:2. Hanáci po brankách Filipa Zorvana s Janem Vodhánělem dvakrát vedli, ale Pražané zásluhou Erika Prekopa a střídajícího Davida Puškáče pokaždé srovnali a v 77. minutě otočil stav Jan Matoušek. Praha 20:31 23. 9. 2023 (Aktualizováno: 21:31 23. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Bohemians slaví gól do sítě Olomouce | Foto: ČTK, Michal Krumphanzl | Zdroj: Profimedia

Sigma nebodovala po třech ligových výhrách po sobě a může přijít o třetí místo v tabulce. „Klokani“ zvítězili po dvou kolech a jsou osmí. Bohemians v nejvyšší soutěži porazili Olomouc poprvé po čtyřech zápasech.

„Myslím, že jsme viděli pro nestranného diváka velmi zajímavé utkání. Je hezké, že v lize takovéhle zápasy jsou. I kdyby to dnes nedopadlo výsledkově dobře, byl bych s výkonem celkem spokojený,“ řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Sigma kvůli lehkému zranění postrádala hned tři opory. Hanákům vypadli ze sestavy kapitán Radim Breite, nejlepší střelec Lukáš Juliš a brankářská jednička Matúš Macík, místo něhož poprvé v sezoně nastoupil mezi tyčemi Tomáš Digaňa.

Olomoučtí i bez opor vstoupili do zápasu výborně. V osmé minutě se po přihrávce Ondřeje Zmrzlého z levé strany prosadil s pomocí břevna Filip Zorvan a připsal si první gól od loňského srpna. Pražané pak přidali a Sigmu zachránil Digaňa, který vytáhl střelu Erika Prekopa na zadní tyč.

Slovenský útočník Bohemians se neprosadil ani v 33. minutě, kdy zblízka v záklonu překopl břevno. Za tři minuty už se Prekop vyrovnání dočkal, když hlavičkou po centru Jana Kovaříka z levé strany překonal krajana Digaňu. Slovenský útočník stejně jako Zorvan skóroval poprvé v ligovém ročníku.

„Měli jsme dobrou desetiminutovku zakončenou nádherným gólem. Následně jsme ale nebyli schopni z toho vytěžit větší kontrolu nad utkáním, aby Bohemka musela více běhat a ztrácela síly. Vyrovnávací branka byla logickým rezultátem,“ podotkl trenér Sigmy Václav Jílek.

Hosté si ale ještě do půle vzali vedení zpět. Juraj Chvátal ve 44. minutě nacentroval z pravé strany a Jan Vodháněl prudkou hlavičkou pod břevno nedal brankáři Martinu Jedličkovi šanci. Olomoucký záložník se trefil už počtvrté v ligové sezoně, za gól proti bývalému klubu se gestem omluvil.

„Celý zápas jsme soupeře drtili, nepamatuji si, že bychom tady měli za první poločas držení míče snad 65 procent. Když už se dobereme k zaslouženému vyrovnání, dostaneme zase hloupý gól do poločasu. Olomouc měla tři nebezpečné situace a dala z toho dva góly,“ uvedl Veselý.

I po změně stran byli Pražané střelecky aktivnější. Bohemians v 65. minutě posílili útok o střídajícího Davida Puškáče a především díky němu nedlouho nato otočili skóre. V 70. minutě potáhl Prekop míč středem pole, nahrál doleva Kovaříkovi a ten si připsal druhou asistenci poté, co jeho centr zužitkoval zblízka hlavou Puškáč.

O sedm minut později domácí po další povedené akci otočili stav. Agilní Puškáč přiťukl Janu Matouškovi a Digaňa jeho střelu do horní části branky nedokázal zastavit, byť si na míč sáhl. I ofenzivní univerzál Bohemians stejně jako Zorvan s Prekopem skóroval premiérově v ligové sezoně. „Klokani“ si v nejvyšší soutěži připsali tři góly v jednom utkání poprvé od konce dubna, kdy porazili Jablonec 4:1.

„O přestávce jsme si řekli, že dnes noční můru hloupých obdržených gólů zabijeme a otočíme to. Myslím, že to bylo z hráčů znát. Zase to byla taková ta Bohemka, na kterou jsme zvyklí z minulé sezony,“ pochvaloval si Veselý, jehož svěřenci v minulém ročníku skončili v lize čtvrtí a poprvé od rozdělení federace prošli do kvalifikace evropských pohárů

V 82. minutě vykopl Digaňa střelu dalšího střídajícího útočníka Ladislava Mužíka, „Klokany“ už to ale tolik mrzet nemuselo, neboť výhru udrželi. Doma v nejvyšší soutěži třikrát po sobě bodovali, z toho podruhé zvítězili.

„Ve druhém poločase jsme zareagovali změnou rozestavení a opticky se to vyrovnalo. Byli jsme kvalitnější, drželi jsme míč, ale vše to bylo jen po vápno. Soupeř ve druhé půli neměl takový drajv jako v první, ale ze dvou tří situací vytěžil více a byl produktivnější,“ konstatoval Jílek.