Takřka měsíc bez výhry a získaného bodu. ‚Dáme jen jeden gól a to rozhoduje,‘ říká fotbalista Pardubic Solil

Krize pardubických fotbalistů se prohlubuje. Potřetí v řadě vyšli bodově naprázdno, a to i přesto, že v zápase s Jabloncem vedli. Znovu nevyužívali své šance, nedokázali ubránit protiútoky soupeře a jsou jen tři body od posledního místa v tabulce. Pardubice 14:54 27. listopadu 2023

Do konce podzimu zbývají Pardubicím tři duely a z nich chtějí vytěžit co možná nejvíc bodů. V tom nadcházejícím to ale bude hodně složité, protože v něm přivítají pražskou Spartu.

Co o ní říkají samotní hráči?

Odhodlání před zápasem je u Pardubic vždy velké a hráči jasně prohlašují, že si jdou pro vítězství. To se ale povedlo naposledy před měsícem – 28. října v Budějovicích. Od té doby nepřidali Východočeši ani bod.

Utkání v Jablonci rozehráli dobře a do vedení šli po trefě Tomáše Zlatohlávka. Ta ale nakonec týmu nebyla nic platná. „Jsem šťastný za každý gól, ale není to tříbodový ani bodový gól,“ smutní Zlatohlávek.

I když se tým snaží poctivě pracovat, jedna věc se od začátku sezony nemění – šance si pardubičtí vypracují, gólů ale dávají velmi málo. Celkově dokonce nejméně z Fortuna ligy.

„Myslím si, že máme příležitosti, které můžeme vyřešit gólově. A pak na těch dvaceti metrech zkrátka ztroskotáme a netrefíme zařízení. Teď nezbývá nic jiného než se připravit na poslední kola, která nás čekají. Dáme jen jeden gól a o tom to je. Myslím, že máme šance vstřelit druhý nebo i třetí gól. Do zakončení jdeme, ale ta jediná branka prakticky rozhodla,“ mrzí Zlatohlávka.

Podobně to s nakládáním se šancemi vidí také záložník Tomáš Solil. I jeho mrzí, že když se tým dokáže dostat do vedení, nepřidá uklidňující branku.

„Pokaždé skončíme na tom prvním gólu, nedokážeme přidat další a trochu odskočit. Je to škoda, protože v útoku jsme dokázali být nebezpeční. Ale tímhle jsme se trochu srazili. Nemůžeme dostávat takhle jednoduché góly. Nezbývá nám nic jiného než získat co nejvíc bodů do konce podzimní části,“ říká Solil.

Příliš bodů a už vůbec ne gólů nemá v této sezoně ani jinak velmi aktivní záložník Michal Hlavatý. Ten se snaží tvořit pardubickou hru, soupeři si na něj ale dávají velký pozor.

Někdy až za hranicí pravidel. „Je to pořád dokola. Když chce někdo porazit Pardubice, musí zlikvidovat Hlavatého. Bohužel. Už jsem to říkal několikrát, málo chráníme hráče. Myslím, že soupeř dokonce nedostal ani žlutou kartu. Bohužel je to vždycky úplně na té hraně a jde mu o zdraví. Chtěl bych ho chránit, ale nemám na to sílu. Mrzí mě to, protože od dvacáté minuty schytal zase tři velké direkty,“ vadí pardubickému kouči Radoslavu Kováčovi.

Hráči mají už několik měsíců stejné pokyny – hnát se do zakončení a procpat míč do sítě za každou cenu. „Je potřeba větší hladovost. Nechci říkat, co tomu chybí, sám jsem nedal gól a jsem součástí týmu. To je úloha pro někoho jiného. Víme, že nám nejde vstřelit gól, řešíme to neustále. Ale nedaří se nám to prolomit,“ říká Solil.

I v zápase proti Jablonci se opakovala stejná věc, která pardubické fotbalisty trápí. Herně to z jejich strany není špatné, ale k bodům to nevede. „Tento zápas jsme měli jednoznačně zvládnout. Myslím, že jsme na to měli i herně. Teď nám zbývají ještě tři utkání, která musíme zvládnout a bodově odskočit do klidnějších pozic tabulky,“ řekl po třetí porážce v řadě pardubický záložník Tomáš Solil.

