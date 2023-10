Na nátěr nezbylo. Fotbalový stadion v Pardubicích stál přes 400 milionů, přesto ho obklopuje rezavý plot

Už skoro rok se pardubický fotbalový klub těší ze svého nového stadionu. Za modernizaci sportoviště v centru Pardubic zaplatilo město 424 milionů korun. Má to ale jednu drobnou vadu na kráse. Hřiště se zeleným trávníkem, kde se hraje nejvyšší fotbalová soutěž, a tribuny pro skoro pět tisíc diváků obklopuje a hyzdí zašlý a zrezivělý plot. Na jeho natření nebo výměnu totiž peníze nezbyly. Pardubice 13:29 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na opravu plotu nezbylo. Rezavé příčky kontrastují s novým fotbalovým stadionem za 400 milionů | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Je zrezivělý. Všiml jsem si, že na pár místech je i trochu poškozený. Předpokládám, že k tomu poškození došlo během stavby,“ myslí si obyvatel Pardubic Martin Jošt, který na kontrast nového stadionu a zrezivělého plotu na nábřeží Václava Havla jako první magistrát upozornil.

„Jezdím okolo poměrně často a pořád mi vrtalo hlavou, jak někdo může nechat postavit novou fotbalovou arénu a nechat tady původní starý plot. Čekal jsem, že se stavbou arény bude upravené i okolí, ale nestalo se,“ říká Jošt.

A dodává, proč mu tento stav vadí. „Nechápu, že někdo zadá stavbu stadionu v řádech sta milionů korun, musím zdůraznit, že to fotbalistům ze srdce přeji, ale ten někdo nepočítá v rozpočtu s opravou plotu?“

Hledalo se, kde ušetřit

Náměstek primátora Jan Hrabal (ANO) to vysvětluje tím, že se v investici za více než 420 milionů korun do poslední chvíle hledaly úspory. „Ale máte pravdu v tom, že tady nás trochu tíží ten dluh, že plot není v dobrém stavu, na řadě míst je prorezlý. Určitě si zaslouží svou opravu v nejbližší možné době,“ slibuje náměstek Hrabal.

V rozpočtu by se podle něj měly na opravu plotu najít peníze: „Určitě se na to podíváme. Nemyslím si, že by se to vešlo do 40 tisíc, protože přeci jen ten plot je výrazně dlouhý, ale není to nic, s čím by si město nemělo poradit.“

Podle Martina Jošta je to částka, která se pohybuje řádově v desetitisících: „Není zase v takovém hrozném stavu. Myslím si, že není nutné ho zbourat a nahradit něčím výrazně dražším. Podle mě by to stálo čistě jenom za opravu.“

Do budoucna má město v plánu opravit i celé nábřeží Václava Havla. „Myslím si, že celý ten prostor je i díky významným dubům, které rostou poblíž Labe, velmi atraktivní. Město zpracovává studie, jak by ten prostor šel využít. Poslední úprava, která se tam stala, pominu-li rekonstrukci stadionu Arnošta Košťála, bylo snížení parkovací kapacity na nábřeží Václava Havla, kde kolmé stání bylo nahrazeno podélným s tím, že je tam nově veden takový cyklokoridor, aby se zprůchodnila celá oblast i pro cyklisty. Je pravda, že i díky návratu lodi Arnošt si celý prostor zaslouží větší zásah,“ říká náměstek Jan Hrabal.

Teď je ale podle náměstka hlavní prioritou revitalizace náměstí Republiky, oprava nábřeží Václava Havla se tak odsouvá na dobu neurčitou.