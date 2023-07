Fortuna liga startuje už v sobotu. Pražská S vyhlašují boj o titul, Mladá Boleslav chce do Evropy

Skoro dvouměsíční čekání je u konce, nový ročník fotbalové ligy začne třemi zápasy už v sobotu odpoledne. Do sezony pak večer vstoupí i Slavia, která v květnu prohrála boj o titul s nakonec mistrovskou Spartou. Praha 10:12 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Tomáš Holeš a Lukáš Haraslín během pražského derby v květnu 2023 | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Měli jsme to ve svých rukou, nepodařilo se to, nezvládli jsme to. Hned na konci jsme si říkali, že jasný cíl pro nadcházející sezonu je, že musíme titul urvat a vrátit ho k nám do Edenu,“ přál si pro klubový youtube brankář Ondřej Kolář po prodloužení smlouvy se Slavií na další čtyři roky.

Návrat titulu do Edenu ale rozhodně nebude chtít dopustit úhlavní pražský rival sešívaných a úřadující šampion – Sparta. Ta se kromě obhajoby vítězství v nejvyšší soutěži pokusí vyhrát domácí pohár a také postoupit do skupiny Ligy mistrů.

Po odchodu útočníka Tomáše Čvančary k tomu mají letenští podle sportovního ředitele Tomáše Rosického ideální posily. „Návratem Kuby Peška spolu s Birmančevićem a Olatunjim jsme získali další rychlostní hráče a variabilitu pro trenéra. Plus samozřejmě kreativita Michala Ševčíka, nově příchozí Gomez a zabudování našich odchovanců Sejka s Rynešem do kádru.“

TISKOVKA | Podívejte se na záznam tiskové konference při příležitosti zahájení nové sezony, které se zúčastnili František Čupr, Tomáš Rosický, Brian Priske, Ladislav Krejčí a Julio Iglesias Hernando #acsparta — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 19, 2023

Mimo pražská S ale o útoku na titul další týmy nemluvily. Plzeň chce po přípravě bez porážky pod novým trenérem Miroslavem Koubkem bojovat o pohárovou Evropu.

Plzeň usiluje o poháry

Podle bývalého záložníka Viktorie Tomáše Hořavy je to adekvátní cíl. „I když jsme teď v přítomném okamžiku, sezona začíná od nuly, tak ten poslední půlrok se Viktorce absolutně nepovedl. Po tom by mi přišlo velice nesprávné aktuálně mluvit o titulu. Myslím si, že to vyjádření sedí a že hlavními favority jsou Sparta a Slavia,“ říká Hořava.

Pozici v nejlepší šestce se pokusí obhájit Bohemians, Slovácko a Olomouc. Ne příliš povedenou sezonu by zase rádi napravili hráči Jablonce, Ostravy, Liberce nebo Mladé Boleslavi.

Středočeši s devíti novými hráči pomýšlí i na kvalifikaci evropských pohárů. „Z mého pohledu jsou tu cíle dlouhodobě hodně podobné, chceme hrát na špici. Myslím si, že i my hráči k sobě chceme být nároční a chceme být co nejúspěšnější. V tuto chvíli by pro nás pozice v horní části tabulky určitě úspěch znamenaly. Takže se o to chceme pokusit,“ hlásí zkušený záložník Marek Matějovský.

V neděli vkročíme do nového soutěžního ročníku zápasem proti Jablonci

Podívejte se na vzájemnou bilanci s týmem ze severu Čech⚽️#fkmb #fkmladaboleslav pic.twitter.com/SN4auRJdsu — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) July 20, 2023

Nová ligová sezona začne už v sobotu odpoledne. Jak fotbalisté prožívají poslední chvilky před startem soutěže, popisuje expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht.

„Žádný hráč nemá úplně rád přípravu. Každý se těší na to, až vypukne ten první zápas a zase to bude o hodně víc sledované. Znovu se bude hrát o body, o peníze… Samozřejmě k tomu patří nějaká nervozita, ale to jenom svědčí o tom, že na tom fotbalistům záleží,“ vysvětluje Folprecht.

Zápasy Karviná – Zlín, Pardubice – Bohemians a Teplice – Plzeň mají výkop v 15 hodin. Od 18 hodin přivítá Slavia Hradec Králové. Odpolední utkání nabídneme posluchačům Radiožurnálu Sport v pořadu S mikrofonem za fotbalem, večerní duel pak v přímém přenosu.