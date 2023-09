Nedělní derby nabídne i souboj nigerijských útočníků. Bude v něm úspěšnější Tijani nebo Olatunji?

Fotbalová liga v neděli nabídne nejočekávanější zápas podzimu. Slavia a Sparta se spolu v Edenu utkají o první místo tabulky. Premiérové derby pražských S čeká dvojici nigerijských útočníků – slávistu Muhameda Tijaniho a sparťana Victora Olatunjiho. Praha 19:29 23. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bude v nedělním derby úspěšnější útočník Slavie Muhamed Tijani, nebo jeho konkurent Victor Olatunji? | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Oba afričtí střelci si angažmá v Praze vysloužili výkony v minulé sezoně. Tijani dal za Baník Ostrava jedenáct ligových gólů, Olatunji se po lednovém příchodu do Liberce v nejvyšší soutěži trefil osmkrát. Mládežničtí reprezentanti Nigérie toho mají společného víc – oba měří kolem 190 centimetrů a Victor Olatunji je jen o necelý rok starší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Derby pražských S nabídne také souboj dvou nigerijských útočníků

„Tijani je za mě víc pracovitý, víc do vápna, hodně chodí do soubojů a je silný. Olatunji je pak pro mě lepším fotbalistou. Je na tom lépe technicky a myslím si, že i fotbalovým myšlením. I když jsou podobní, vysocí útočníci do vápna, tak jsou typologicky celkem odlišní,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport a někdejší hráč Sparty nebo Liberce Zdeněk Folprecht.

Muhamed Tijani je ve Slavii tři měsíce, v novém klubu si nějaký čas zvykal a zpočátku nastupoval sporadicky. Aktuálně má ale slušnou formu a v posledních sedmi soutěžních zápasech třikrát skóroval.

„Je vysoký a nepříjemný do vápna. Po přípravě to měl trochu složitější, než se zase vzpamatovaly nohy a hlava. Ale v posledních zápasech je velkým přínosem, ať už hraje od začátku nebo naskočí v průběhu. Je velký, silný a je dobře, že je tu zase vysoký útočník, který umí dát gól,“ říká slávistický univerzál Lukáš Masopust.

Tijaniho krajan Victor Olatunji přišel do Sparty krátce před startem sezony, a také on měl zpočátku pomalejší rozjezd. Exliberecký útočník ale zvládl dohnat kondiční manko a rozhodujícím gólem do sítě Dinama Záhřeb dokonce poslal Pražany do skupiny Evropské ligy.

⏱️ 88. MINUTA



⚽️⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOL! Olatunji přetlačil obránce a tváří v tvář gólmanovi poslal balon do brány! #acsparta



ACS 4-1 DIN pic.twitter.com/Ec1VwxVngi — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 31, 2023

Celkem se Olatunji ve Spartě trefil zatím třikrát. „Adaptoval se docela rychle, i když přišel pozdě a neabsolvoval s námi přípravu. V posledních týdnech udělal velký progres, tvrdě pracuje a má velký vliv na naši hru. Umí dát gól, ale ještě větší radost mi dělá jeho obětavost v obranné fázi. Je pro nás klíčové, aby nám i ofenzivní hráči v defenzivě pomáhali,“ zdůrazňuje trenér Sparty Brian Priske.

Jeho svěřenci vyběhnou do ligového derby na Slavii v neděli v 18 hodin. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají celý zápas v přímém přenosu.