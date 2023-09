Slavia před derby řeší produktivitu. ‚Šance si tvoříme, musíme se ale soustředit a proměnit je,‘ ví Provod

Ve fotbalové lize se chystá šlágr podzimu. Slavia přivítá v neděli na stadionu v Edenu Spartu. Souboj odvěkých pražských rivalů bude speciální i tím, že se utká o skóre druhý s vedoucím týmem tabulky. Sparťané mají víc vstřelených gólů, i když si vypracovali méně střeleckých příležitostí než slávisté. Praha 14:46 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Provod si je vědom, že před derby musí Slavie zlepšit produktivitu | Foto: Václav Pancer, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Je škoda, že po té převaze, kterou jsme měli a po některých situacích, které volaly po gólu, jsme dali jen gól z penalty. Mrzí mě, že jsme po těch šancích nevstřelili branku ze hry,“ litoval trenér Jindřich Trpišovský po hubeném vítězství Slavie v Pardubicích 1:0 v posledním ligovém kole.

Ve čtyřech z posledních pěti zápasů v nejvyšší soutěži dali slávisté jedinou branku. „Myslím si, že si v těch zápasech vytváříme neskutečné množství šancí a nebezpečných situací a jde jen o to, abychom se soustředili na ten poslední moment a proměnili to,“ říká záložník Lukáš Provod.

Jak zmínil, slávisté se do šancí dostávají. A v porovnání se Spartou taky víc. Za osm ligových kol dali ale ze 151 střel jen šestnáct gólů. Sparťanům stačilo o dvanáct pokusů méně k tomu, aby se z branky radovali už čtyřiadvacetkrát. Největší zásluhu na tom má trio útočníků. Vedle šestigólového nejlepšího zakončovatele této sezony Lukáše Haraslína taky tříbrankoví Veljko Birmančevič s Janem Kuchtou.

„Jsme si vědomí toho, čeho jsou schopní směrem dopředu. Mým úkolem je nutit je stále ke stejně poctivým výkonům. A to i do defenzivy, protože chceme soupeři odebírat balon co nejdál od naší branky. Pro mě je důležité i to, že jsou ochotní dřít pro zbytek týmu,“ chválí své svěřence trenér Sparty Brian Priske.

Střelecká forma pražských S v prvních osmi kolech ale nebude hrát podle experta Radiožurnálu Sport Zdeňka Folprechta v nedělním derby až tak velkou roli. „Protože není nic staršího, než poslední zápas. Každý bude mít stejně v paměti to, jak hrál s Arisem nebo jak hrál v Ženevě,“ říká bývalý prvoligový fotbalista.

Slavia vyhrála na úvod Evropské ligy v Ženevě nad domácím týmem Servette 2:0. Sparta doma zdolala kyperský Aris Limassol 3:2. Jaký to bude mít vliv na derby, se dozvíme v neděli. 308. derby pražských S začne v 18 hodin a na Radiožurnálu Sport pro vás bude připraven přímý přenos.

