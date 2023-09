Derby má být oslavou fotbalu, a toho tam bylo strašně málo, hodnotí Folprecht duel pražských S

Asi bude ještě chvíli trvat, než obě strany vychladnou a fotbaloví fanoušci přestanou řešit poslední derby pražských S, které po vyhroceném závěru skončilo 1:1. Duel Slavie se Spartou měl být podle očekávání reklamou na fotbal, vždyť se utkaly kluby se stejným počtem bodů na špici ligové tabulky. Místo toho nabídl surové zákroky, šarvátky členů realizačních týmů a bitku kapitánů. Praha 18:34 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Derby mezi Slavií a Spartou skončilo remízou 1:1 | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: Profimedia

„Rozumím tomu, že lidé, kteří jsou v klubu, žijí tím a je to pro ně na dlouhé měsíce největší zápas, jsou v tom zapřaženi emočně a je to pro ně vyhrocenější. Ale mně jako nezávislému fanouškovi, který se opravdu těšil na konfrontaci těch nejlepších týmů v Česku, to přišlo moc,“ komentuje utkání bývalý ligový fotbalista Luděk Zelenka.

Podobný názor jako Zelenka má i další fotbalový expert Zdeněk Folprecht. „Možná by bylo lepší na to derby z fotbalové stránky co nejrychleji zapomenout, protože to včerejší o fotbale nebylo skoro vůbec,“ říká.

Oba viděli příčinu v tom, že ani slávisté, ani sparťané nevěděli, co si přesně můžou na hřišti dovolit. Sudí Ladislav Szikszay totiž nejdřív ostré zákroky netrestal. „Protože se začalo faulem Honzy Kuchty ve druhé nebo třetí minutě na Honzu Bořila. Kdyby tam dal Szikszay žlutou kartu, tak to trochu uklidní. On to samozřejmě nechal, takže si člověk najednou řekne, že se bude hrát tvrdě. Pak se to začalo trochu vymykat kontrole,“ tvrdí Folprecht.

Všechno ale vyeskalovalo až v 88. minutě hromadnou šarvátkou, po které byli vyloučení oba kapitáni – slávista Jan Bořil a sparťan Ladislav Krejčí.

„Koukám hlavně na prvopočátek. A vzniknul tak, že Chytil fauloval brankáře, nenechal ho vyjet, ale fauloval ho normálně tělem, nic zákeřného. A Vindahl na něj naprosto nepochopitelně začal řvát. Samozřejmě byla podobná reakce na hodně faulů. Takže to Vindahl neudělal proto, že takový je, ale proto, že takový byl ten zápas. Byla z toho šarvátka, do které se přiřítili oba kapitáni, kteří to mají víceméně klidnit a mají i právo to s rozhodčím řešit,“ popisuje Zelenka.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí a kapitán Slavie Jan Bořil se v závěru pustili do vzájemné rvačky

Místo toho si to Jan Bořil s Ladislavem Krejčím vyřešili spolu. Drželi se pod krkem. Roztrhl je až útočník Sparty Lukáš Haraslín, kterého pak Bořil srazil k zemi. Oba kapitáni byli za nesportovní chování vyloučeni.

A nebyli jediní. Asistent trenéra Slavie Pavel Řehák s vedoucím týmu Sparty Miroslavem Barankem opustili vymezené území u střídaček a připojili se k mele ve vápně letenského týmu.

„Konflikty střídaček tam bývají. Občas zkrátka padnou slova, která jsou ostrá, ale mělo by to mít vždycky nějakou míru. A kvůli tomu, jak zápas plynul a co všechno si dovolovali hráči na hřišti, tomu podlehli i ostatní na střídačce. Takže došlo k tomu, že tihle dva ‚kohouti‘, kteří jsou srdcaři svých klubů, do sebe vjeli. To se samozřejmě dít nemá a je to ostuda,“ hodnotí situaci Zelenka.

Dělobuchy v hledišti

Atmosféra s rostoucím napětím na trávníku houstla i v hledišti stadionu. Sparťanští příznivci naházeli několik dělobuchů do sektoru domácích, kam chodí rodiny s dětmi.

„Ty dělobuchy byly velice nepříjemné, dokonce i z protější tribuny. Každý si musí se svým svědomím srovnat, jestli je to nutné a je to potřeba. Nikomu to nic nepřináší, ani hráčům na hřišti. Jsme jenom lidi a je těžké to v téhle fázi všechno ubrzdit. Tím neomlouvám Bořila s Krejčím, to je prostě fotbal. Ale ty chyby potom vznikají větší a větší,“ dokázal se bývalý hráč Slavie Pavel Kuka vcítit do atmosféry na hřišti.

308. derby se do historie soubojů pražských S pozitivním písmem nezapíše. Přesto na něm dokázal Zdeněk Folprecht najít alespoň jednu pozitivní věc. „Líbí se mi, že i aktéři derby, ať už hráči nebo trenéři, se hned po tom zápase nechali slyšet, že takhle to ani oni nechtějí. Má to být oslava fotbalu a toho fotbalu tam bylo strašně málo. Když na to přijede kdokoliv, nějaký skaut ze západu a koukne se, co se tady vlastně děje, tak si dokážu představit, že se otočí a řekne si, že na tenhle zápas už nepojede.“

Další derby pražských soků se bude hrát na jaře na Letné.