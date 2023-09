Nesouhlasíme s vyjádřením Komise rozhodčích FAČR. Rozhodčí derby nezvládli, uvedla Slavia na webu

Derby má být oslavou fotbalu, a toho tam bylo strašně málo, hodnotí Folprecht duel pražských S

„Možná by bylo lepší na to derby z fotbalové stránky co nejrychleji zapomenout, protože to včerejší o fotbale nebylo skoro vůbec,“ říká fotbalový expert Zdeněk Folprecht.