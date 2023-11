Vybírám tým, který je nejlepší pro Spartu. Dění v reprezentaci nehraje roli, říká kouč Priske o Kuchtovi

Na pražské Letné bylo veselo, a pomohl k tomu v základní sestavě i útočník Jan Kuchta, který se z reprezentace vrátil minulý týden nuceně dřív. A to po kauze s nočním výletem se spoluhráči Vladimírem Coufalem a Jakubem Brabcem, a vyřazení z národního týmu.

Po něm byl Kuchta u sparťanského trenéra Briana Priskeho. „Samozřejmě jsem s ním mluvil, hned jak se v pondělí vrátil. Obecně pokaždé váháme, koho postavit, máme dost dobrých útočníků. Ale pokud jde o to, co se stalo v národním týmu, tak to nehrálo roli. Vybírám tým, který je nejlepší pro Spartu. Ale podporuji rozhodnutí, které udělala národní asociace, a teď je na Kuchtovi, jak zareaguje,“ tvrdí kouč Sparty.

A podle něj teď Kuchta v klubu proti Zlínu zareagoval dobře. Obecně se často mluví o specifické české kabině a zvycích.

Dán Brian Priske si všiml určité specifické mentality, hlavně snahy o soudržnost a týmového ducha.

„Občas to znamená, že si vyrazí ven – najíst se, na společnou večeři, možná i na víc. Ale záleží na tom, kdy to během týdne uděláte. Když se vrátím k incidentu s českými kluky v národním týmu, což bylo dva dny před rozhodujícím zápasem, tak to je, myslím, rozdíl,“ popisuje dánský trenér Sparty.

„Týmový duch je důležitý. Potřebujete ho. Hráči se nemusí mít navzájem úplně rádi, ale musí se respektovat, být spolu. Když se rádi mají, je mnohem snazší všechno přenést i na hřiště. Určitě spolu potřebují trávit čas, utužit vztahy. Ale musí najít správný moment,“ myslí si Brian Priske.