Sparta si upevnila vedení ve Fortuna lize. Pardubice díky dvěma gólům kapitána Krejčího porazila 2:1

Fotbalisté Sparty zvítězili v sedmnáctém kole první ligy v Pardubicích 2:1. Čtvrtou výhru Pražanů v nejvyšší soutěži za sebou zařídil dvěma brankami kapitán Ladislav Krejčí, za domácí se prosadil Tomáš Zlatohlávek. Obhájci titulu vedou neúplnou tabulku o pět bodů před městským rivalem Slavií, jejíž duel ve Zlíně byl odložen. Východočeši prohráli čtvrté kolo po sobě znovu o gól a zůstali čtrnáctí. Pardubice 17:45 3. 12. 2023 (Aktualizováno: 18:44 3. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí vstřelil oba góly Sparty proti Pardubicím (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Utkání Pardubic se Spartou se odehrálo jako jediné z nedělních tří původně plánovaných. Celkem se v sedmnáctém kole uskutečnily jen dva z osmi zápasů, ostatní byly odloženy kvůli sněžení a nezpůsobilému terénu. V Pardubicích naopak připravili na první pohled bezchybnou hrací plochu.

Poprvé od konce července se do branky Pardubic v ligovém utkání postavil dvacetiletý Antonín Kinský. Kvůli dohodě klubů postrádali Východočeši Kryštofa Daňka s Ondřejem Kukučkou, kteří ze Sparty hostují, první jmenovaný měl ale stejně trest za čtyři žluté karty.

Čtyři z pěti sobotních zápasů fotbalové ligy se kvůli sněhu neodehrají. Odkládá se i nedělní duel v Ostravě Číst článek

„Musím hodně ocenit domácí, že nám dnes umožnili hrát, jsem za to vděčný. Dali do toho hodně úsilí, aby zbavili hřiště sněhu. Bylo hodně dobré, odvedli úžasnou práci,“ řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci. „Hrálo se na výborném terénu, plac byl skvěle nachystaný. Je vidět, že když se chce, tak to jde,“ uvedl domácí kouč Radoslav Kováč, který ve Spartě hrával a dělal tam asistenta.

Letenští oproti čtvrtečnímu vítězství 1:0 nad Betisem Sevilla ve skupině Evropské ligy nastoupili s osmi změnami v základní sestavě. Premiérově v ligové sezoně naskočil od začátku stoper Patrik Vydra.

Ve druhé minutě střelu Jakuba Peška z hranice vápna zblokoval domácí obránce Denis Halinský na roh. V sedmé minutě se k Davidu Pavelkovi odrazil míč a sparťanský záložník ranou z voleje zamířil těsně vedle. O pět minut později pardubický středopolař Michal Hlavatý, který si připsal 100. ligový start, nahrál z rohového kopu před šestnáctku Marku Ichovi, jehož střela se otřela o tyč.

V devatenácté minutě udeřili sparťané. Kapitán Krejčí si naběhl do vápna na centr Adama Karabce a hlavou překonal Kinského. Český reprezentant zaznamenal druhý gól v ligové sezoně.

⏱️ 19. MINUTA



⚽️ GOOOOOL! Adam Karabec přesně našel hlavu Ladislava Krejčího a ten otevírá skóre! #acsparta



PCE 0-1 ACS pic.twitter.com/lNSdQwFq5q — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 3, 2023

Pardubičtí o sedm minut později srovnali. Po nákopu se míč dostal ke Zlatohlávkovi, který povedenou ranou z hranice vápna nedal Peteru Vindahlovi šanci a radoval se ze třetího gólu v ligovém ročníku.

Východočeši jinak mají s třinácti brankami nejhorší útok soutěže spolu s Bohemians 1905 a Teplicemi.

„Nepřekvapilo mě, že jsem to takhle trefil. Na tréninku se snažím zakončovat pravou i levou. Tenhle gól budu považovat za jeden ze svých nejhezčích,“ prohlásil Zlatohlávek. Ve 37. minutě vystřelil z otočky, dánský gólman však tentokrát jeho zakončení zastavil.

Do druhé půle trenér Sparty Priske nasadil Lukáše Haraslína s Janem Kuchtou. Hosté výrazně přidali na tempu a ihned po změně stran mohli skórovat, střelu Martina Vitíka zblízka však zblokoval stoper Pablo Ortiz.

V 52. minutě Pavelka nedovoleně zastavil Tomáše Solila a sudí Dalibor Černý nařídil penaltu. Hlavatý se už chystal k exekuci pokutového kopu, do hry se však vložil videorozhodčí Jan Petřík, podle nějž se zákrok odehrál ještě před vápnem. Pardubičtí tak měli k dispozici jen přímý kop, z něhož Hlavatý neobstřelil sparťanskou zeď.

Poté opět převzali iniciativu úřadující mistři. Kuchtovu střelu Kinský vyrazil, Haraslín zase vypálil těsně vedle. V 65. minutě si Pražané vzali zpět vedení. Haraslín odcentroval a Krejčí na zadní tyči dopravil míč do sítě. „Dostal jsem skvělý balon jak od Kary (Karabce), tak Šula (Haraslína),“ řekl Krejčí. Sparta má s 42 góly nejlepší útok ligy.

⏱️ 65. MINUTA



⚽️⚽️ GOOOOOOOOOL! Znovu kapitán! Ladislav Krejčí si počíhal na centr Haraslína a uklidil balon do sítě. #acsparta



PCE 1-2 ACS pic.twitter.com/vqfOUcF6Uo — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 3, 2023

Pojistit náskok mohl po další Haraslínově nahrávce jiný příchozí hráč z lavičky Veljko Birmančevič, zakončení mu však nesedlo a Kinský si s jeho střelou bez problémů poradil. Poté se Spartě naskytl rychlý brejk a Kuchta nahrál před branku Haraslínovi, před nímž balon na poslední chvíli odvrátil na roh Dominik Mareš.

V 90. minutě centr Kamila Vacka propadl ke střídajícímu Williamovi Mukwellemu, který vyrovnal. Do hry však opět vstoupil videorozhodčí a hlavní sudí po několikaminutovém zkoumání situace odpískal ofsajd.

„Pomezní to nemávl, tak do toho vstoupil VAR (videorozhodčí). Průkazné to nebylo, bohužel to pískl. Pro nás je to hrozně těžké. V 90. minutě dáte Spartě gól na 2:2 a za několik minut sedíte skleslí a zničení, že to nedopadlo,“ podotkl Kováč.

Sparta neprohrála v lize ani osmý vzájemný zápas (pokaždé v něm dala minimálně dvě branky) a posedmé zvítězila. V sezoně nejvyšší soutěže bodovala v šestnácti z dosavadních sedmnácti kol. Východočeši doma v lize pošesté za sebou nevyhráli.