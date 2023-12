Porušila Sparta přestupem Kuchty z Ruska evropské sankce? Klub možné provinění odmítá

Bezmála třicet evropských fotbalových klubů se obchodováním s ruskými protějšky vystavilo riziku porušení některých sankcí. Je mezi nimi i Sparta Praha, která v letošním roce vykoupila útočníka Jana Kuchtu z Lokomotivu Moskva. Klub přitom patří státnímu podniku Ruské železnice. S informací přišel Deník N. Praha 12:57 12. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchta do Sparty přestoupil letos v květnu | Zdroj: Profimedia

Kuchta do Lokomotivu přestoupil v lednu 2022 z pražské Slavie. O několik týdnů později zahájila ruská armáda vojenskou agresi na Ukrajině. Ruské kluby byly poté vyloučeny z evropských soutěží, mezinárodní fotbalová federace (FIFA) později umožnila cizincům, kteří působili právě v Rusku či na Ukrajině, i přes platné smlouvy bezplatně odejít na hostování do jiného zahraničního celku.

V červenci 2022 Sparta Kuchtu přivedla na roční hostování s opcí. Pražský klub letos v květnu nepovinnou opci uplatnil a šestadvacetiletý útočník se tak stal jejím kmenovým hráčem. Odhaduje se, že přestup Spartu vyšel na 2,5 milionu eur, které od ní získal právě ruský Lokomotiv.

Jeho vlastníkem je státní podnik Ruské železnice. Na něj se vztahují jak britské a americké, tak částečně i evropské sankce. Důvodem je zapojení do podpory fungování ruské armády, která intervenuje na Ukrajině.

Evropská unie Ruským železnicím zakazuje přístup ke kapitálovým trhům. Rovněž mu znemožňuje „přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané po dni 12. dubna 2022“ (článek 5, odstavec 4 a příloha XIII).

‚Přestup podle platné judikatury‘

Na dotaz Deníku N, zda si byla této skutečnosti během transakce vědoma, Sparta neodpověděla. Klub provinění vůči sankčnímu režimu odmítl, zároveň ale neupřesnil, zda ověřoval vlastnickou strukturu Lokomotivu.

Mluvčí Sparty Ondřej Kasík v prohlášení sdělil, že pro klub bylo důležité pomoci Kuchtovi s návratem do Česka.

„V našem klubu byl nejdříve na hostování a následně byl realizován jeho přestup. Tento transfer proběhl dle platné judikatury FIFA. Konkrétně s FIFA, ale také ECA (Evropskou klubovou asociací, která hájí zájmy klubů – pozn. red.) jsme ho diskutovali a postupovali v souladu s řády,“ napsal Kasík.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) ale má podle informací Deníku N odlišný postoj: „Obecně je na klubech, aby zajistily, že budou dodržovat všechna mezinárodní sankční omezení, která se na ně vztahují v jejich vlastní jurisdikci, bez ohledu na rozhodnutí orgánu FIFA.“

Evropská fotbalová organizace (UEFA) pak stejně jako kluby odkazuje právě na Mezinárodní fotbalovou federaci.

O případném porušení evropských sankcí rozhoduje úřad, který má dodržování sankcí na starost. „Je na příslušném orgánu členského státu, aby posoudil, zda subjekt, včetně fotbalového klubu, vlastní nebo ovládá osoba uvedená na sankčním seznamu,“ uvedlo tiskové oddělení Evropské komise.

V Česku tato pravomoc spadá pod Finanční analytický úřad. „Obecně můžeme říci, že mezinárodní sankce EU zakazují zpřístupnění financí sankcionovaným subjektům, a to přímo i nepřímo,“ odpověděla Deníku N za Finanční analytický úřad Michaela Lagronová, mluvčí ministerstva financí, pod které úřad spadá.

Zároveň dodala, že se z důvodu povinné mlčenlivosti k jednotlivým kauzám nemůže vyjadřovat.

Zdroj blízký Finančnímu analytickému úřadu pro Deník N upřesnil, že ke zpřístupnění finančních prostředků může dojít „na základě jakékoli transakce, například i nákupem profesionálního fotbalového hráče“.

Dodává, že „nepřímým zpřístupněním financí je i situace, kdy dojde k poskytnutí financí osobě, která sama na sankčním seznamu není, avšak je sankcionovanou osobou či osobami ovládána“.

Zpřístupnění financí je podle zdroje porušením či obcházením sankcí. „To může být v závislosti na rozsahu i trestným činem, který stíhají orgány činné v trestním řízení,“ doplňuje.

„Překvapilo by mě, že by Sparta a její právní oddělení takovou hrozbu přehlédli,“ řekl Deníku N odborník na ruskou ekonomiku a sankce Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Podle něj mohou úřady zároveň rozlišovat mezi právním výkladem „platby“ a „financování“.

Evropské sankce z hlediska obchodování se subjekty, které jsou uvedeny na unijním sankčním seznamu, mohlo porušit až sedmnáct evropských týmů.

Je otázkou, jak Sparta za Kuchtův přestup zaplatila, protože platební spojení s ruskými bankami je od loňského roku omezené. Odesláním peněz přes zemi mimo Evropskou unii či jinou třetí stranu by se klub mohl dopustit obcházení sankcí. Povoleno není ani ponechání peněz „v úschově“.

Ne všechny ruské banky sice byly odstřiženy od mezinárodního platebního systému SWIFT, není ale zřejmé, zda by přímou transakci ve prospěch Lokomotivu úřady nevnímaly jako porušení sankčního režimu, ani zda by Finanční analytický úřad posoudil Lokomotiv jako plně sankcionovaný subjekt.

Kromě Sparty i Slavia?

Sparta dotazy Deníku N na okolnosti platby ponechala bez odpovědi. „Veškeré transferové náležitosti podléhají obchodnímu tajemství, nikdy nekomentujeme transferové částky ani další ekonomické aspekty přestupů. Je to předmětem dohody dvou stran, respektive tří, pokud k tomu připočteme hráčova agenta. Potvrzování takových informací by bylo porušením smluvních podmínek. Toto se děje vždy, není to výjimka týkající se konkrétního transferu Jana Kuchty,“ reagoval mluvčí klubu Kasík.

Jasné není ani to, zda v obchodním styku s ruským klubem po začátku války na Ukrajině nebyla rovněž pražská Slavia, Kuchtův dřívější zaměstnavatel.

„Obsah přestupních smluv je standardně důvěrný a smlouva, na kterou se odkazujete, není výjimkou. Bez souhlasu druhé strany tak nemůžeme požadované informace sdělovat. V každém případě neevidujeme žádnou pohledávku po splatnosti,“ reagoval klub na dotazy, zda obdržel nějakou částku jako bonus za Kuchtův následný přestup nebo zda byla klubu část peněz vyplacena až po umístění Lokomotivu Moskva na sankční seznam.

Finance, které plynou směrem od sankciovaných subjektů z Ruska směrem do Evropské unie, se jako takový problém z právního hlediska jevit nemusí, záleží ale na úhlu pohledu a interpretaci.

Sparta se hájí tím, že v době, kdy jsou v Česku kritizováni hokejisté či trenéři mířící v současnosti do Ruska, pomohla českému hráči vrátit se domů. Kasík také upozornil, že po celou dobu války Sparta Ukrajinu podporuje.

Pražský klub například v říjnu letošního roku poskytl svůj stadion na Letné ukrajinské fotbalové reprezentaci pro kvalifikační zápas proti Severní Makedonii. Ukrajina totiž během války nemůže sehrát ani domácí zápasy ve své zemi.