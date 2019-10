Říkali mu papoušek, vzpomíná fotbalový historik na jediného Čecha, který oblékal dres Barcelony

Messi, Suárez, Griezmann nebo Piqué, to jsou hvězdy, které se ve středu večer mohou prohánět v pražském Edenu. Fotbalisté Barcelony tam nastoupí v Lize mistrů proti domácí Slavii.

Pro řadu fanoušků by asi nebyl problém vyjmenovat opory obou týmů. Ale vzpomenout si na jméno jediného Čecha, který kdy oblékl slavný barcelonský dres, to by byl asi větší oříšek.

„Jiří Hanke je na tomto snímku druhý zprava. On byl tak poslušný, že papouškoval příkazy trenérů a fotbalisti mu začali říkat papoušek,“ popisuje fotbalový historik Vladimír Zápotocký dva snímky dokazující slávistickou a barcelonskou minulost pozapomenutého Jiřího Hankeho, hráče se slabým, ale odvážným a dobrodružným srdcem.

Vždyť na konci druhé světové války bránil se zbraní v ruce stadion Slavie zapálený německým wehrmachtem. „Když to tam Němci podpálili, tak oni utíkali do sklepa a do prádelny, kde se skrývali. Když to pak hořelo, vytáhli zbraně a po Němcích stříleli. Také hasili, ale to se nakonec nepodařilo.“

Nastoupil i za reprezentaci, pak emigroval

Po válce záložník Jiří Hanke nastoupil pětkrát i za československou reprezentaci, ale nové poměry po únoru 1948 mu nevoněly, a tak se rozhodl emigrovat.

„Přišel rok 1950, když se Slavia rozpadala a měnila názvy a funkcionáře, vzali to tam ti soudruzi. On spíš tehdy ale chodil po kavárnách a po vinárnách a jeden z těch soudruhů mu vyčítal, že nehraje odborářský turnaj. Hanke mu odpověděl, že by hrál, ale že nemá průkazku. Soudruh ale otevřel šuplík, zalistoval a zeptal se, jestli je to tahle?“ Tak si jí Hanke vzal a díky ní hrál, jenže nikoliv odborářské soutěže, ale postupně za německé St. Pauli, s legendárním Di Stefanem za Milionarios Bogota a pak také za Barcelonu.

„Jako ve Slavii se nestal slavným hráčem nebo oporou, ale byl poctivým služebníkem a přesto má úšast na doublu.“ Co by za takovou vizitku Jiřího Hanke dnešní čeští fotbalisté dali.

Slávisté musí minimálně prozatím vzít zavděk i zápasem proti slavné Barceloně. Jak se jim vydaří, uslyšíte v přímém přenosu utkání Ligy mistrů, který na Radiožurnálu začíná ve 21 hodin.