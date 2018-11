Ve třetí fotbalové lize působí pět týmů neoprávněně. FAČR o tom ví, nikoho vylučovat ale nechce

Pět klubů třetí nejvyšší fotbalové soutěže ČFL hraje ligu neoprávněně. Vedoucí celek tabulky Zápy a další čtyři kluby Živanice, Převýšov, Radotín a Jirny se soutěže účastní v rozporu s pravidly. Nemají totiž potřebný počet mládežnických týmů. Informoval o tom deník Sport. Fotbalová asociace se bude situací zabývat za dva týdny na zasedání výkonného výboru. Praha 11:24 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda FAČR Roman Berbr. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Kromě pěti celků z ČFL má stejný problém také divizní Sokol Čížová. „Ano, souhlasím, že správně bychom je měli vyndat ze soutěže. Ale to neuděláme, protože bychom soutěže zničili, což nechceme,“ uvedl v rozhovoru pro Sport místopředseda FAČR Roman Berbr.

Podle pravidel musí mít kluby od ČFL až po I. krajskou B třídu daný počet mládežnických týmů. Pokud tuto podmínku nesplní, ale mají alespoň minimální počet mládežnických výběrů, mohou hrát v případě zaplacení pokuty 50 tisíc korun za chybějící družstvo. Když klub v mládeži nenaplní ani minimální počet týmů, nesmí hrát, řídící komise pro Čechy přesto všem hříšníkům start povolila.

Berbr míní, že stávající systém je špatně nastavený, protože ligy dospělých začínají dva měsíce před startem mládežnických soutěží. Výsledkem je podle něj to, že zejména celky z menších měst tak až posléze zjistí, že nenaplní potřebný počet mládežnických týmů.

Zápy o prohřešku ví, ale argumentují tím, že potřebnou kvótu nejsou vzhledem k počtu dětí naplnit. Pokud by klub postoupil do druhé ligy, potřeboval by k udělení licence šest mládežnických týmů. V profesionálních soutěžích ale mají celky možnost koupit si mládežnické týmy od jiného klubu.

Situací se bude 4. prosince zabývat výkonný výbor FAČR, protože pokud by se některý z klubů splňujících podmínky rozhodl situaci důsledně řešit, mohlo by to způsobit velké problémy. Podle Berbra by měly mít kluby možnost vyplatit se za všech okolností, ale za mnohem vyšší částky.