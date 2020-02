Popereme se o postup, zainvestuji, aby stadion splnil prvoligové podmínky, říká majitel Viktorie Žižkov

FC Viktoria Žižkov – Fotbalový klub, který na přelomu tisíciletí patřil k české špičce a několikrát nakoukl i do evropských pohárů, kde vyřadil třeba skotský Glasgow Rangers. Slavné časy tradičního celku už jsou ale dávno pryč a není to tak dlouho, co Pražané kvůli finančním problémům bojovali o holé přežití. V zimě ale pod žižkovský vysílač přišla nová naděje. Aktuálně druholigovou Viktorii koupil ambiciózní podnikatel Martin Louda. Praha 10:34 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový stadion Viktorie Žižkov | Zdroj: Profimedia

„První, asi ten zásadní důvod je, že mám k Žižkovu a Praze 3 historický vztah, protože jsem tu vyrůstal. Když jsem zjistil, že má klub problémy a hrozí úplný zánik, vyplynulo z toho, že by bylo fajn, aby se tomu tak nestalo,“ vysvětluje pro Radiožurnál Martin Louda ve své kanceláři na Žižkově hlavní důvody koupi fotbalové Viktorie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Viktoria Žižkov má s novým majitelem postup jako prioritu. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Jednačtyřicetiletý podnikatel v nemovitostech a IT získal klub v internetové dražbě. Převzal ho po Jiřím Rývovi, který zůstává členem představenstva.

„Snažil jsem se klubu nějakým způsobem pomáhat už skoro rok zpátky. V rámci desítek milionů byly závazky, které jsem musel uhradit, a tak se stalo,“ popisuje začátek svého působení v klubu Louda.

V loňské druholigové sezoně Žižkov do poslední chvíle bojoval o záchranu, v letošním ročníku se mu ale daří výrazně lépe a po podzimu je šestý. A i když na první barážovou příčku ztrácejí Pražané pět bodů, podle nového majitele je cílem klubu postup do nejvyšší soutěže.

„Určitě se o to popereme. Je to sice ambiciózní cíl, na druhou stranu ne nesplnitelný. Věřím, že ta šance je. Klub a hráči budou dělat maximum pro to, abychom se tam dostali,“ myslí si Martin Louda, který je v případě návratu Viktorie mezi elitu připravený navýšit současný zhruba třicetimiliónový sezónní rozpočet.

Nové vedení bude také řešit co se stadionem, který vlastní městská část Praha 3 a klub si ho od radnice pronajímá.

„Pro to, abychom mohli mít kvalitní zázemí a dobrou fanouškovskou základnu, potřebujeme, aby se na stadionu udělaly výrazné investice. Myslím, že je velice zanedbaný. Jsem ochotný udělat investice v takové míře, aby stadion mohl splňovat podmínky na to, aby se tady dala hrát první liga,“ ujišťuje Martin Louda.

O budoucnosti žižkovského stadionu plánuje nový majitel jednat s městskou částí co nejdříve. Kromě toho jsou jednou z priorit nového majitele Viktorie výrazné investice do zázemí pro mládež.