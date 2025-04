ŽIVĚ: Baník hraje v boji o druhé místo se Spartou 1:1. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Třaskavý zápas nesmiřitelných rivalů přineslo 28. kolo fotbalové Chance ligy. Druhý Baník Ostrava hostí na stadionu ve Vítkovicích čtvrtou Spartu, na kterou má díky povedenému jaru dvoubodový náskok. Svěřenci trenéra Pavla Hapala tak tři utkání před koncem drží pozici zajišťující účast ve 2. předkole Ligy mistrů. Proti nim mluví ale historická statiska, Baník doma Spartu neporazil od roku 2018 šest zápasů v řadě. Ostrava 15:30 5. 4. 2025 (Aktualizováno: 17:12 5. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci ostravského Baníku | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

V prvním poločase měli míč na kopačkách fotbalisté Sparty, vedení se ale ujal domácí Baník. Ostravský záložník Matěj Šín na hranici vápna špičkou přehodil skákající míč přes bránícícho Asgera Sörensena a tvrdou ranou z voleje prostřelil Petera Vindahla.

Pět minut po změně stran dokzala Sparta srovnat. Centr Matěje Ryneše hlavou z úrovně penalty umístil nechytatelně k levé tyči Filip Panák.

Baník je na jaře téměř k nezastavení. Body ztratil jen prohrou s vedoucí Slavií, jinak jich nasbíral z osmi ligových utkání jednadvacet se skóre 16:4. Dostal se tak do čela boje o vstupenku do Ligy, do kterého kromě dnešních soupeřů promlouvá i třetí Plzeň. Zjevením ostravského jara je útočník Filip Kubala, který se prosadil hned pětkrát, proti Pražanům se ale do základní sestavy nevešel.

Úřadující šampioni z Letné byli dlouho na jaře stoprocentní, ovládli i domácí pražské derby, v posledních dvou kolech ale prohráli s Libercem a Plzní a propadli se na čtvrtou příčku ligové tabulky. Ostrými dál pálí Lukáš Haraslín, který se v jarní části trefil pětkrát, mimo sestavu je jinak dále hvězda mistrovské sezony Veljko Birmančević, který se proti Baníku neobjeví ani jako náhradník.

Matěj Šín je ve formě pic.twitter.com/9PJHwzPidc — Chance Liga (@chanceliga) April 5, 2025

Šlágr 28. kola nejvyšší české fotbalové soutěže mezi Baníkem Ostrava a Spartou je na programu od 16 hodin, přímý přenos z utkání vysílá Radiožurnál Sport.

Baník Ostrava - Sparta Praha 1:0 po poločase: Branka: 33. Šín. Rozhodčí: Černý - Kubr, Machač - Kocourek (video). Sestavy: Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Rigo, Boula, Kohút - Šín, Ewerton - Prekop. Trenér: Hapal. Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Cobbaut - Uchenna, Kairinen, Sadílek, Ryneš - Krasniqi, Haraslín - Kuchta. Trenér: Friis.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 5. 4. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 27 22 3 2 53:10 43 69 2. Ostrava 27 18 3 6 48:24 24 57 3. Plzeň 27 17 5 5 51:25 26 56 4. Sparta 27 17 4 6 51:31 20 55 5. Jablonec 27 12 6 9 44:25 19 42 6. Olomouc 28 11 6 11 41:39 2 39 7. Karviná 28 10 8 10 37:46 -9 38 8. Hradec Králové 26 10 7 9 27:25 2 37 9. Liberec 27 9 9 9 39:28 11 36 10. Mladá Boleslav 27 9 7 11 40:36 4 34 11. Bohemians 1905 28 8 10 10 31:39 -8 34 12. Teplice 27 8 6 13 30:40 -10 30 13. Slovácko 26 7 8 11 22:40 -18 29 14. Dukla Praha 27 4 9 14 19:41 -22 21 15. Pardubice 28 4 7 17 21:46 -25 19 16. Č. Budějovice 27 0 4 23 13:72 -59 4