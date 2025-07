Kdyby byl Baník přímočařejší, Bohemku potrápí víc, myslí si Horváth. Výhru Zlína nečekal, chválí Jablonec

Fotbalisté Sparty i ostravského Baníku ztratili body hned v úvodním kole nové sezony Chance ligy. Pražané mají alespoň jeden za remízu 1:1 v Jablonci. Ostravané nezískali žádný, protože prohráli v Ďolíčku s Bohemians 0:1. Ligovou sobotu zhodnotil expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 10:02 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Drchal z Bohemians uniká ostravskému Patricku Kpozovi | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Čím podle tebe Bohemians překvapili Baník?

Já bych neřekl, že překvapili, ale v průběhu zápasu mi přišli fyzicky silnější. Baník chtěl hrát hodně fotbalově. Nutno podotknout, že mu to vycházelo, až do finální fáze, kde Bohemka ty prostory zahušťovala. Dva hráči Bohemky, Václav Drchal a druhý křídelník, hráli velmi dobře, byli velmi rychlí a dělali Baníku velké problémy. Společně s Yusufem, který je velmi silný s míčem i bez míče. Tihle tři hráči byli pro Bohemku velmi stěžejní.

Bohemians porazili po gólu Hilála ostravský Baník 1:0. Zlín otočil zápas s Teplicemi, vyhrála i Karviná Číst článek

Loni Ostrava prohrála úvodní kolo v Ďolíčku, pak skončila třetí, takže asi není důvod k panice. Nicméně už ve čtvrtek bude hrát Baník úvodní utkání 2. předkola Evropské ligy s Legií Varšava a asi se bude muset zlepšit, což vyplývá i z hodnocení Pavla Hapala. Souhlasil bys s tím, že hráči Baníku byli v některých situacích až moc rozpačití?

Řekl bych až moc fotbaloví. Chtěli to dohrávat za každou cenu, trochu se styděli za střelu třeba z dvaceti metrů. Bylo tam hodně přihrávek z pozic, které už byly střelecké a hodně přihrávek ještě do strany a vylepšování pozice. Kdyby byl Baník trošku přímočařejší a jednodušší v koncovce, tak by Bohemce dělal větší problémy.

Pojďme k večernímu duelu Sparty v Jablonci, ta uhrála bod za remízu 1:1. Severočeši vedli po trefě Lamina Jawa, ten gól asi šel za brankářem Peterem Vindahlem. Střela z úhlu, navíc mezi nohy.

Asi by se to nemělo stávat na tu první tyč. Na druhou stranu mezi nohama je takový těžký bod pro gólmany, protože každý asi z vlastní zkušenosti ví, že ty nohy se pak dávají k sobě daleko hůř, než od sebe. Jawo to trefil výborně a Vindahl nestihl, než to tečovat. Možná tam určitý podíl viny nese, ale zase výborná akce Jablonce a skvělá koncovka.

Navíc Peter Vindahl měl pár zákroků, kdy podržel Spartu. Ta vyrovnala po změně stran gólem útočníka Jana Kuchty, jeho třetí a možná nejméně jasná šance skončila gólem. Viděl jsi ve hře Pražanů změny nebo zlepšení oproti konci minulé sezony?

Neřekl bych velké zlepšení nebo změny. Sparta byla nabuzená, opět velká podpora fanoušků. Dobré věci, ale byly tam i horší věci i horší výkony některých hráčů. Nevím, proč někteří hráči nastoupili a někteří hráči zase ne, ale to je rozhodnutí trenéra. Nicméně je potřeba zdůraznit výborný výkon Jablonce, který je nadstandardním mužstvem naší ligy.

1:39 Když budeme takhle pokračovat, nemusíme se bát nikoho, říká po remíze se Spartou jablonecký Beran Číst článek

Jablonci se podařilo celkem udržet kádr z minulého ročníku, kdy šlapal na paty Spartě v nadstavbě, porazil ji na Letné, málem ji vyšoupnul z pozic pro evropské poháry. I ty si o Severočeších mluvil v pátečním speciálu jako o velmi zajímavém týmu, který může znovu sahat po nadstavbové skupině o titul. Ukázalo první kolo, že to tak je?

Jednoznačně. Vždycky je zdůrazňované, že Jablonec má výborného trenéra, což Luboš Kozel je. Mužstvo zůstalo pohromadě, což je další předpoklad k tomu, aby to klapalo. Hráči vědí, co mají hrát, jsou to nadstandardní ligoví hráči a proto je jasné, že Jablonec bude hrát nahoře.

Když se ještě vrátíme ke Spartě, tak musíme zmínit návrat Pavla Kadeřábka po deseti letech do nejvyšší soutěže. Kromě toho gólového centru na Jana Kuchtu, bylo na něm deset let bundesligové praxe vidět?

Muselo to být vidět. Takový poctivý, německý výkon, bez jakékoliv chybičky. Ví přesně, co si může dovolit, na co má a na co nemá. Striktně se drží svých silných stránek, nevyhledává těžké situace, velká posila pro Spartu. Bylo to vidět i v případě, kdy byl přesunutý na druhou stranu a trenér ho nevystřídal. Nabízelo se vystřídání kus za kus, ale Pavel Kadeřábek je tak fyzicky vybavený, že mu nedělá problém odehrát devadesát minut ve velkém tempu a to ukázal i včera.

Je to třeba varianta? Protože Angelo Preciado na pravé straně, když je ve formě a vyvaruje se různých excesů, je skvělý fotbalista a zase přijít o Pavla Kadeřábka je škoda. Bude tahle varianta častější?

Dá se to předpokládat. Na druhou stranu, že by Pavlu Kadeřábkovi bylo úplně jedno na jakou stranu hraje, tak to úplně není, levou nohu přece jenom má určitě slabší, než tu pravou, takže to řešení centrů a přihrávek za obranu nebude úplně v topu. Ale zase mít na hřišti Kadeřábka a nemít je velký rozdíl.

Sparta remizovala na úvod sezony s Jabloncem 1:1. Bod Pražanům zachraňoval Kuchta Číst článek

Měli bychom zmínit i zbylá dvě utkání sobotního programu, která se hrála souběžně s tím v Ďolíčku, Karviná s Duklou a Teplice se Zlínem. Zlín, návrat do ligy vítězstvím na hřišti soupeře 3:1, může to být do určité míry překvapení? Určitě větší, než že Karviná porazila Duklu.

Obvzlášť poté, co se Teplice dostaly do vedení, jsem nečekal, že to Zlín otočí, ale opak byl pravdou. Teplice nasekaly moc chyb, na to, jak jsou zvyklé poctivě bránit. To, co od nich Zdenda Frťala chce, to se tam ve druhé půli neobjevilo. Možná i proto, že hráči, kteří rozhodli ten zápas, tak ještě nejsou tak známí a možná trochu překvapili defenzivu Teplic.

Chance liga pokračuje i v neděli. Slovácko hostí Olomouc, Liberc jede do Mladé Boleslavi a pražská Slavia zahájí cestu za obhajobou titulu doma proti Hradci Králové. Přímé přenosy ze všech utkání můžete poslouchat ve vysílání Radiožurnálu Sport.