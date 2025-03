Bohemians porazili Mladou Boleslav a přerušili sérii proher, výhry slaví i fotbalisté Dukly a Teplic

Fotbalisté Bohemians 1905 zvítězili ve 26. kole první ligy v Mladé Boleslavi 2:1 a v nejvyšší soutěži vyhráli po čtyřech zápasech. Mezi 13. a 18. minutou se trefili Nelson Okeke a Dominik Pleštil, domácí pouze snížili v 79. minutě po gólu střídajícího Lukáše Maška. Mladá Boleslav 18:00 15. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nelson Okeke z Bohemky | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Pražané v Boleslavi navázali na únorové vítězství 2:0 v osmifinále poháru a v neúplné tabulce se posunuli na osmé místo jen o bod za soupeře. Středočeši v lize potřetí za sebou prohráli a může se jim ještě víc vzdálit elitní šestka.

Oba týmy vstoupily do zápasu ofenzivně a hned se to projevilo i na šancích. Bohemians korunovali aktivitu vedoucím gólem ve 13. minutě. Jusúf Hilál vyslal z vlastní poloviny dlouhý pas na Jana Matouška, jehož střelu po sólu sice Aleš Mandous vyrazil, jenže míč zhruba z 28 metrů pohotově poslal do sítě Okeke.

Pražané byli i nadále při chuti a ke zvýšení náskoku jim přispěla nedůslednost v obraně Středočechů. Stránský v 18. minutě nezpracoval míč, zmocnil se ho opět bývalý mladoboleslavský útočník Hilál, jehož pas proměnil Pleštil po přesné střele v pojistku.

Boleslav se z úderu rychle otřepala a brzy byla blízko ke snížení. Prudký centr srazil ve 26.minutě obránce Shejbal nešťastně mezi tyče, ale Reichl reflexivně zabránil vlastnímu gólu a zlikvidoval pak i Ševčíkovu dorážku.

O tři minuty později se už hostující síť rozvlnila. Po rohovém kopu hlavičkoval Ladra do paty svého spoluhráče, míč pak přece jen po dorážce skončil za brankovou čarou, ale videorozhodčí po delší časové prodlevě odhalil těsný ofsajd.

Středočeši se snížení dočkali v 79. minutě. Po rohu od Stránského propadl míč před malé vápno, odkud ho do sítě dopravil střídající Mašek a svým čtvrtým gólem v ligové sezoně vykřesal pro domácí naději na bodový zisk. Boleslav v závěru vystupňovala svůj tlak.

V 86. minutě chytil Reichl na čáře Stránského pokus. V nastavení měl vyrovnání na noze opět Vojta, ale gólman Bohemians už cenné vítězství pro svůj tým uhájil. Středočeši prohráli teprve podruhé z posledních devíti vzájemných ligových duelů. Zároveň doma v nejvyšší soutěži s "Klokany" nebodovali poprvé po sérii sedmi vítězství. Bohemians v lize uspěli po dvou porážkách za sebou.

Záchrannářský souboj

Posledním soupeřem, jehož pražský nováček v nejvyšší soutěži porazil, byly 19. října na Julisce právě Pardubice. Na jejich stadionu nyní Dukla ukončila nepříznivou sérii a vůbec poprvé v ligové sezoně zvítězila venku. Na 14. místě tabulky odskočila patnáctým Východočechům na rozdíl čtyř bodů.

Řezníček uvolnil do první šance Mikuše, který vypálil jen do středu branky, kde stál gólman Stejskal. Brankář později při kolizi se spoluhráčem srazil i Mikuše, ale rozhodčí Rouček penaltu nenařídil. O zakončení se pokusil i hostující Hora, hradbu těl před sebou neprostřelil.

Rozhodlo se až v závěru. Odchovanec Dukly David Šimek loktem fauloval střídajícího Millu a sudí nařídil penaltu pro Duklu. Jeho verdikt platil i po dlouhém přezkoumání videorozhodčím. Zkušený Hora pokutový kop v 86. minutě ránou do středu branky pod břevno proměnil a připsal si druhou trefu v ligové sezoně, znovu z penalty.

První tříbodový zisk v tomto kalendářním roce vystřelil Dukle Jakub Hora pic.twitter.com/2RQxiXtsex — Chance Liga (@chanceliga) March 15, 2025

Také Východočeši se v nastavení po zákroku Purzitidise na Davida Šimka dožadovali penalty, ale nedočkali se jí.

Pardubičtí nenavázali na nečekanou bezbrankovou remízu z minulého kola proti Plzni a včetně porážky v poháru s Ostravou v osmi soutěžních zápasech jarní sezony neskórovali. V lize nedali gól už 640 minut. Dukla venku v nejvyšší soutěži zvítězila poprvé po 24 zápasech.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 15. 3. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 25 21 2 2 50:10 40 65 2. Sparta 25 17 4 4 49:26 23 55 3. Plzeň 25 16 5 4 47:22 25 53 4. Ostrava 25 16 3 6 42:22 20 51 5. Jablonec 25 12 5 8 44:22 22 41 6. Olomouc 25 11 5 9 39:35 4 38 7. Mladá Boleslav 26 9 7 10 39:33 6 34 8. Bohemians 1905 26 8 9 9 30:36 -6 33 9. Hradec Králové 24 8 7 9 24:24 0 31 10. Liberec 25 7 9 9 34:28 6 30 11. Teplice 26 8 5 13 29:39 -10 29 12. Karviná 25 7 8 10 29:42 -13 29 13. Slovácko 25 7 8 10 22:36 -14 29 14. Dukla Praha 26 4 8 14 19:41 -22 20 15. Pardubice 26 3 7 16 17:41 -24 16 16. Č. Budějovice 25 0 4 21 11:68 -57 4