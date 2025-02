Když takhle budeme pokračovat, body přijdou, nevzdává boj o záchranu českobudějovický Tischler

Za devadesát minut plus nastavení gól nepadl, což je fakt, který víc potěšil hráče Dukly. Marcel Čermák, který ještě na podzim hrál právě za českobudějovické Dynamo, mluvil o dobrém výsledku.

„Nula pro nás byla stěžejní a jsem rád, že bereme bod,“ říkal Čermák, který zmínil i výměnu trenérů na lavičce Dynama, které na podzim vedli František Straka s asistentem Jiřím Novotným. Na jaře jsou u kormidla Jiří Lerch a Jiří Kladrubský.

„Noví trenéři tomu dodali nový impulz a bylo jasné, že se nevzdají za každou cenu. My jsme v prvním půli měli dvě stoprocentní gólovky, které jsme nedali. Je to škoda, ale druhá půle už byla taková rozháranější a nám to tolik nelepilo,“ hodnotila zimní posila pražského celku.

Dukla odjela s bodem, rozestup mezi posledním a předposledním klubem Chance ligy tak zůstal devět bodů. Změna herního projevu Dynama ale byla viditelná.

⚽ Jan Peterka byl po zákroku na Zdeňka Ondráška vykázán do kabin. Na výsledku zápasu to ale nic nezměnilo a duel dvou týmů z chvostu tabulky skončil bezbrankovou remízou. #chanceliga pic.twitter.com/U5l8n1Y1nY — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) February 1, 2025

„Na všech bylo vidět, že chtějí pracovat dozadu. Hodně se komunikovalo, každý makal, takže takhle se to dá hrát. A když takhle budeme pokračovat, tak body prostě přijdou a můžeme makat až do konce,“ popsal ji záložník Emil Tischler.

Reálně je ale situace Českých Budějovic zase složitější. Záchrana začíná už být jen v rovině teorie.

„Samozřejmě teď to musíme brát, jak to je, musíme pokračovat. Chtěli jsme vyhrát, měli jsme k tomu šance, musíme se podívat, proč to nedopadlo. Chtěli jsme tři body, ale musíme to tak brát a makat dál,“ uvedl Tischler po utkání, které skončilo bezbrankovou remízou.