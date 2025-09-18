Disciplinární komise potrestala Saboua na šest zápasů. Priskeho návštěvu rozhodčích vyšetřuje
Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou dostal za napadení brankáře Sparty Petera Vindahla od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zákaz výkonu všech funkcí na šest soutěžních utkání a pokutu 25 tisíc korun. Incident se stal v poločasové přestávce utkání 8. ligového kola. Komise o trestu informovala v komuniké po zasedání v Praze. Disciplinárka se začala zabývat i vstupem trenéra Sparty Briana Priskeho do kabiny rozhodčích.
Přímo v utkání obdržel Sabou, který byl uveden v zápise jako technický doprovod, červenou kartu. Později se Spartě v prohlášení na klubovém webu omluvil. Na lavičku už nesmí, „Votroci“ mu to zakázali a navíc klub uvedl, že představenstvo na mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu. Východočeši porazili Spartu 2:1.
„Samotná intenzita útoku nebyla vysoká, avšak už samotný akt a způsob konfrontace hráče hostujícího týmu je nepřípustný,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner. „Komise oceňuje, že se pan Sabou po incidentu veřejně omluvil a své jednání osobně vysvětlil i přímo na jejím zasedání. Vážíme si rovněž přístupu klubu, který se k celé věci postavil čelem a vlastními kroky pana Saboua potrestal,“ konstatoval.
Ligový výbor LFA v úterý vyzval kluby, aby do zápisů o utkání při soutěžních zápasech neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení, generální manažery, sportovní ředitele a podobně. „Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.
Priskeho vpustil do kabiny rozhodčích po utkání sudí Jan Beneš, do šatny podle dostupných záběrů krátce vešel i Sabou. Komise bude sbírat důkazní materiály a vyžádá si vyjádření od všech zúčastněných. „Na základě shromážděných důkazů následně rozhodneme, zda bude v dané věci zahájeno disciplinární řízení,“ uvedl Matzner.
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda podal kvůli vstupu neoprávněných osob do kabiny rozhodčích podnět etické komisi. Stejně zareagoval i Ligový výbor LFA.